LEGO omaggia i libri di Jules Verne: scopri come ricevere il set in regalo!

Amanti dei mattoncini e della letteratura, preparatevi a un'incredibile sorpresa! LEGO ha lanciato un set speciale per omaggiare i famosi libri di Jules Verne, uno dei padri della fantascienza. Scoprite come ricevere gratuitamente questo meraviglioso set celebrativo!

Vedi le offerte su LEGO Store

Offerte LEGO Store, perché approfittarne?

Dal 21 al 30 giugno 2024, con un acquisto minimo di 150€ su LEGO.com, potrete ricevere in omaggio il set Omaggio ai libri di Jules Verne. Questo esclusivo set, composto da 351 pezzi, rappresenta un omaggio ai celebri romanzi di Verne, tra cui "Il giro del mondo in 80 giorni", "Ventimila leghe sotto i mari" e "Cinque settimane in pallone".

Una volta completato, è un pezzo decorativo LEGO davvero unico, completo di minifigure di Jules Verne. Con dettagli inconfondibili tratti da tre dei romanzi più amati di Verne, questo set non è solo un tributo letterario, ma anche una decorazione perfetta per ogni abitazione o ufficio. Le dimensioni del set, di 11 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, lo rendono ideale per essere esposto ovunque. Un regalo perfetto per bambini e adulti, appassionati di libri, storia o viaggi.

Questa promozione è valida solo per un periodo limitato, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Che siate appassionati di avventure letterarie o semplicemente amanti dei set LEGO unici, troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento tra le offerte disponibili.

Non perdete l'occasione di aggiungere questo straordinario set alla vostra collezione. Visitate subito il LEGO Store e immergetevi nel fantastico mondo di Jules Verne con il nuovo set "Omaggio ai libri di Jules Verne"!

