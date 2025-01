La Humble Winter Sale 2025 è qui: tantissimi videogiochi con SCONTI IMPERDIBILI!

È iniziata la Humble Winter Sale 2025, con tantissime offerte imperdibili divise per fasce di prezzo: sotto i 5, 10, 15 e 20€. Un’occasione perfetta per arricchire la tua libreria digitale senza svuotare il portafoglio.

Tra le promozioni più interessanti spicca Hollow Knight, il capolavoro di Team Cherry, disponibile oggi a soli 7,49€, con uno sconto del 50%. Vivi l’avventura di Nidosacro in un mondo a scorrimento orizzontale mozzafiato, esplorando ambienti dipinti a mano e affrontando oltre 130 nemici e 30 epici boss. Con comandi precisi, incantesimi personalizzabili e una colonna sonora emozionante, questo titolo è una vera perla per gli amanti del genere metroidvania.

Se invece sei un fan di Final Fantasy, non lasciarti sfuggire il Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack, oggi in offerta a 69,99€ invece di 99,99€. Questo bundle include sia Final Fantasy VII Remake Intergrade che Final Fantasy VII Rebirth, offrendo un’esperienza RPG senza precedenti. Con grafica mozzafiato, un gameplay profondo e ricco di contenuti, questa è l’occasione ideale per immergerti nel mondo di Midgar e oltre.

Un’altra gemma in offerta è Metaphor: ReFantazio, disponibile a 48,99€. Creato dagli stessi autori di Persona 3, 4 e 5, questo RPG fantasy ti porterà in un regno magico dove potrai risvegliare archetipi sopiti nel tuo cuore, rafforzare legami con i tuoi compagni e affrontare temibili avversari. Con un sistema di gestione del tempo che rende ogni scelta cruciale, il gioco ti conquisterà con la sua profondità e il suo stile unico.

Non perdere l’occasione di scoprire queste e altre incredibili offerte. Corri sull'Humble Store e lasciati ispirare dalle tantissime promozioni disponibili per questa stagione invernale!