Il mouse da gaming più preciso che c'è SCONTATO?! Logitech G G502 HERO costa SOLO 37,99€!

Cercate un nuovo mouse da gaming? La Festa delle Offerte Prime ha una promozione che fa proprio al caso vostro! Il Logitech G G502 HERO è ora disponibile su Amazon a soli 37,99€! Questo mouse gaming ad alte prestazioni integra il sensore ottico HERO 25K per un tracciamento di precisione senza precedenti fino a 25.600 DPI. Dispone di 11 pulsanti programmabili, pesi regolabili per una personalizzazione del bilanciamento e della tecnologia LIGHTSYNC per un'illuminazione RGB completamente personalizzabile. Perfetto per gli appassionati di gaming che cercano un controllo preciso e personalizzato del loro gioco.

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 HERO si rivolge agli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco elevata e personalizzabile. Grazie al sensore HERO con tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI, assicura un'esperienza fluida senza smoothing, filtraggio o accelerazione, ideale per chi punta alla massima reattività in game. I giocatori che amano personalizzare la propria attrezzatura troveranno negli 11 pulsanti programmabili e nella rotella di scorrimento ultraveloce doppia modalità, gli strumenti perfetti per adattare il mouse alle proprie esigenze di gioco. La possibilità di regolare il peso aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6g permette inoltre di trovare il bilanciamento perfetto per ogni stile di gioco.

Per gli amanti del dettaglio e dell'estetica, la tecnologia LIGHTSYNC offre illuminazione RGB completamente personalizzabile, che consente di sincronizzare lo stile di gioco con quello del proprio setup. Il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un click preciso e un comando rapido, caratteristiche fondamentali per chi cerca performance e affidabilità durante le sessioni di gioco più intense.

Attualmente disponibile a 37,99€, Logitech G G502 HERO rappresenta un'ottima offerta per chi cerca un mouse da gioco ricco di funzionalità, con sensore di precisione e personalizzazione avanzata. Consigliamo questo prodotto per il suo mix di tecnologia avanzata, comfort e personalizzazione, che lo rende ideale per gli appassionati di gaming che desiderano migliorare il proprio setup con accessori di alta qualità.

Vedi offerta su Amazon