Il miglior gioco di basket dell'anno ora con un SUPER SCONTO!

Se siete pronti a dominare i campi da basket con il massimo del realismo e a un prezzo incredibile, l'offerta su NBA 2K25 per soli 49,99€ su Amazon è semplicemente imperdibile! Grazie a uno sconto del 24% rispetto al prezzo più basso recente di 65,50€ e addirittura del 38% rispetto al prezzo consigliato di 81€, potete portarvi a casa l'ultima versione del celebre gioco di basket con un risparmio notevole. Non è solo un'occasione per risparmiare, ma anche per immergervi in un'esperienza di gioco next-gen unica grazie a ProPLAY.

NBA 2K25, chi dovrebbe acquistarlo?

In NBA 2K25, il realismo è portato a nuovi livelli grazie alla tecnologia ProPLAY, che utilizza motion capture avanzato per riprodurre i movimenti delle vere partite NBA. Questo vi permette di giocare con i vostri idoli del basket, mettendovi nei panni delle più grandi superstar NBA e vivendo momenti decisivi in modo incredibilmente realistico. Ma l'innovazione non si ferma qui. Potrete scegliere tra diverse modalità di gioco, come La mia Carriera, dove creerete il vostro giocatore e vi farete strada fino alla vetta della lega; MyTEAM, dove costruirete la vostra squadra dei sogni; e La mia NBA, in cui diventerete il General Manager di una franchigia NBA, cercando di creare una dinastia leggendaria.

Non dimenticate di esplorare La Città (per le console di nuova generazione), dove vi aspettano nuove sfide nei parchi, e Il Quartiere (per le console old-gen), dove potrete completare missioni, guadagnare ricompense e sfidare i vostri amici in intense partite di basket da strada.

Con NBA 2K25 non solo potrete godere di un gameplay altamente personalizzabile, ma avrete anche accesso a contenuti stagionali esclusivi, come la Ricompensa Trendsetter per chi gioca entro il 17 ottobre, che include bonus per le modalità MyCAREER e MyTEAM, tra cui 15.000 VC, un'animazione speciale e una carta giocatore MyTEAM di Jayson Tatum​.

Quindi, se volete vivere il basket come mai prima d'ora e approfittare di un'offerta straordinaria, non aspettate! Con un prezzo così vantaggioso, è il momento perfetto per entrare nel mondo di NBA 2K25 e fare la differenza sul parquet.

Vedi offerta su Amazon