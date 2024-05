Il Corvo torna a volare in un'edizione da COLLEZIONE a 29€!

Il famoso film Il corvo - The Crow, must-have per gli appassionati del genere gotico-moderno e di Brandon Lee, è oggi disponibile su Amazon in un'edizione da collezione al prezzo speciale di 29,10€ invece di 34,99€. Questo significa che potete approfittare di uno sconto del 17% sull'acquisto di questa edizione limitata Steelbook 4K UHD + Blu-ray che include non solo il film ma anche 3 cards e un poster da collezione per celebrare il 30° anniversario del film. Un'opportunità imperdibile per rendere omaggio al film cult di Alex Proyas del 1994.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD + Blu-ray), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corvo è un'acquisto imprescindibile per tutti gli appassionati di cinema che cercano di ampliare la propria collezione con edizioni ricercate e di alta qualità. Questa edizione speciale, che celebra il 30° anniversario del cult gotico-moderno, non soltanto offre il film in qualità 4K Ultra HD con un'eccezionale nitidezza dell'immagine e un audio avvolgente ma arricchisce anche l'esperienza con contenuti extra esclusivi. Tra questi, commenti audio del regista Alex Proyas e dei produttori, interviste, dietro le quinte e scene inedite che approfondiscono ulteriormente il mondo di "Il Corvo".

La confezione è accompagnata da tre cards e un poster da collezione, rendendola un must-have per gli appassionati. Nell'edizione troverete persino scene eliminate che sono state tagliate dal montaggio. Il pack contiene due dischi, impreziositi da una vasta gamma di materiali aggiuntivi che approfondiscono il making-of e l'impatto culturale de "Il Corvo", con l'omaggio commovente a Brandon Lee, morto tragicamente durante le riprese.

Attualmente disponibile a 29,10€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, l'edizione speciale di "Il Corvo" rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan del cinema gotico. Con la sua tragica narrazione intensificata dalla performance di Brandon Lee e un'abbondanza di contenuti speciali, questa edizione limitata è consigliata a tutti i fan che desiderano rivivere o scoprire per la prima volta la magia oscura e affascinante de "Il Corvo" nella migliore qualità disponibile.

