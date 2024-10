Il bellissimo artbook di The Legend of Zelda: Breath of the Wild oggi ha uno SCONTO del 12%!

Avete adorato The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Il fantastico artbook Creating a Champion, nell'edizione Hero's Edition, vi aspetta su Amazon a un prezzo speciale di soli 88,45€, rispetto al prezzo originale di 99,99€. Questo significa che otterrete uno sconto del 12%! Questa edizione esclusiva omaggia Link, il campione prescelto, con una ricca dotazione che comprende l'edizione speciale del libro d'arte Creating a Champion con copertina esclusiva, una mappa di Hyrule stampata su tessuto, una stampa artistica della foto dei Campioni che Link tiene nella sua casa di Hateno e una replica in vetro di una spirit orb. Rivivete l'avventura e portate nuovamente la luce ad Hyrule con questa straordinaria Hero's Edition!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion Hero's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo splendido artbook è un'acquisto ideale per i fan della saga di The Legend of Zelda, in particolare per coloro che sono rimasti incantati dal mondo aperto di Breath of the Wild. Questa edizione speciale Hero's Edition rappresenta un vero tesoro per i collezionisti e gli appassionati che desiderano immergersi ancor più profondamente nell'universo del gioco, grazie ai contenuti esclusivi come la mappa di Hyrule stampata su tessuto, una riproduzione in vetro di una sfera degli spiriti e una stampa artistica dei Campioni, che aggiunge un livello di dettaglio e apprezzamento unico per il titolo.

Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza più ricca e approfondita del mondo di Breath of the Wild. Con quasi 50 pagine di schizzi e illustrazioni ufficiali e oltre 296 pagine di artwork, commenti sulla creazione del gioco e interviste con i membri chiave del team di sviluppo, offre agli appassionati una visione dettagliata non solo del processo creativo ma anche della storia di Hyrule come mai prima d'ora. Pensato per chi non si accontenta di giocare, ma desidera conoscere ogni singolo dettaglio che ha contribuito a creare l'avventura di Link, questo artbook è una celebrazione dell'arte e della storia di uno dei videogiochi più amati degli ultimi tempi.

La Hero's Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion rappresenta un vero e proprio tesoro per i fan della saga di Zelda, grazie al suo contenuto prezioso e alla cura dei dettagli. Il prezzo di 88,45€, scontato dal prezzo originale di 99,99€, fa di questa edizione un acquisto altamente raccomandato per gli amanti dell'universo di Zelda e per i collezionisti di memorabilia legati al mondo dei videogiochi. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di portare un pezzo di Hyrule nella vostra casa!

Vedi offerta su Amazon