Icone di Hogwarts LEGO a 261€: DA COLLEZIONE!

Scoprite oggi l'offerta imperdibile su eBay per il set Icone di Hogwarts LEGO, un tributo da collezione all'universo di Harry Potter. Quest'opera d'arte vi trasporta direttamente nel mondo magico del maghetto grazie agli oggetti iconici da assemblare, tra cui la bacchetta e gli occhiali di Harry Potter, il vassoio di pozioni di Hermione e la bellissima Edvige. Inoltre, con 3 minifigure d'oro esclusive e un supporto celebrativo per i 20 anni di LEGO Harry Potter, questa edizione è perfetta per i collezionisti.

Icone di Hogwarts LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set "Icone di Hogwarts LEGO" rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti del mondo magico creato da J.K. Rowling, in particolare per gli appassionati che desiderano rivivere la nostalgia dei momenti più emblematici attraverso un hobby rilassante e gratificante come il modellismo LEGO. Con i suoi 3.010 pezzi, questo set non solo offre un'esperienza di costruzione immersiva e dettagliata, ma si trasforma in un vero e proprio pezzo da esposizione che cattura l'essenza dell'universo di Harry Potter. Dalla bacchetta e gli occhiali di Harry al diario di Tom Riddle, fino alla raffigurazione minuziosa di Edvige con l'invito per Hogwarts, ogni dettaglio è stato pensato per evocare ricordi e stimolare la fantasia.

Le sue dimensioni impressionanti (44 cm di altezza per 50 cm di larghezza e 33 cm di profondità), lo rendono un elemento di decorazione esclusivo per ogni ambiente, capace di suscitare la massima ammirazione. Nella confezione troverete anche tre esclusive minifigure color oro, raffiguranti Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid, e una tessera che celebra il ventennale dell'universo LEGO Harry Potter.

Questo set non è solo un'opportunità per celebrare un anniversario importante, ma anche un modo per immergersi nuovamente nella magia, con oggetti che hanno reso indimenticabile la saga del maghetto. Rappresenta quindi un'acquisto consigliato per tutti i fan del mondo di Harry Potter che desiderano tenere vivo il ricordo attraverso un'opera esclusiva e ricca di dettagli.

