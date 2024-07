I cattivi vi aspettano: Labyrinth Disney Villains a 31€!

Per gli amanti dei giochi da tavolo e del fantastico mondo Disney, Amazon propone oggi in offerta Labyrinth Disney Villains. È un gioco in scatola firmato Ravensburger che vi catturerà con la magia dei cattivi Disney, dove astuzia e strategia vi guideranno attraverso un labirinto in continuo cambiamento. Ottimo per 2-4 giocatori e raccomandato dai 7 anni in su, promette divertimento dai 20 ai 30 minuti a partita. Attualmente disponibile a soli 30,90€, è in offerta rispetto al prezzo originale di 34,99€, rappresentando uno sconto del 12%. Un'ottima occasione per regalare o regalarsi emozioni magiche con i personaggi più cattivi (ma amati) dei film Disney, in una sfida piena di sorprese.

Labyrinth Disney Villains, chi dovrebbe acquistarlo?

Labyrinth Disney Villains di Ravensburger è il gioco da tavolo ideale per le famiglie alla ricerca di divertimento, avventura e un pizzico di astuzia. È perfetto per chi ama i classici meccanismi di gioco del labirinto, arricchiti qui dalla magica atmosfera dei Villains Disney. Personaggi come Malefica, Ade, Scar e Ursula aggiungono un fascino unico, rendendolo un regalo ideale per i fan dei cattivi Disney e per chi vuole rivivere le emozioni delle loro storie preferite in chiave ludica. Grazie alla sua dinamica che cambia ad ogni turno, questo titolo sfida i giocatori a usare ingegno e strategia per scoprire tesori nascosti e raggiungere l'obiettivo prima degli avversari, assicurando divertimento e nuove scoperte a ogni partita.

La durata di una partita varia tra i 20 e i 30 minuti, rendendolo il passatempo ideale per riempire i pomeriggi in casa o le serate in famiglia. In Labyrinth Disney Villains, i giocatori si addentrano in un labirinto in continua trasformazione alla ricerca dei celebri antagonisti Disney, come Malefica, Ade, Scar e Ursula. Ogni mossa può stravolgere le strade del labirinto, rendendo ogni partita unica e imprevedibile. La vittoria va a chi per primo colleziona tutti i tesori e gli incantesimi, sfidando gli intrecci magicamente mutevoli del labirinto.

Al prezzo di 30,90€, Labyrinth Disney Villains rappresenta un'ottima idea per i fan dell'universo Disney di tutte le età. La confezione include tutto il necessario per iniziare a giocare immediatamente, immergendosi nell'incanto e nelle sfide dei labirinti insieme ai cattivi più amati dei film Disney. Grazie alla sua semplicità e alla capacità di unire famiglie e amici, vi consigliamo Labyrinth Disney Villains non solo per le sue dinamiche avvincenti, ma anche per la magia che riuscirà a portare nelle vostre case.

