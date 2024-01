Questo HUB USB-C è perfetto come dock per Steam Deck ed è scontato del 15%

Un hub USB-C è sempre molto comodo per la vostra postazione, soprattutto se è un hub 7 in 1 e costa davvero poco, come è nel caso dell'hub Baseus, ora disponibile su Amazon con un coupon di sconto che ne riduce il prezzo del 15%. Parliamo di un piccolo accessorio che permette di collegare al proprio device (comprese handheld come Steam Deck, ROG Ally o Legion Go) perfino uno schermo esterno, complice la porta HDMI fino a 4K@60Hz. Ma non solo.

Baseus Hub, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati della tecnologia e i professionisti che necessitano di massimizzare le funzionalità dei propri dispositivi, il Baseus Hub USB C 7 in 1 è la soluzione perfetta per ampliare le vostre connessioni senza sforzo. L'esclusivo design 7 in 1 vi permette di trasformare una singola porta USB-C in un centro multi-connessione: collegate la vostra console preferita, come Steam Deck o ROG Ally, a un monitor esterno con la porta HDMI che offre una nitidezza di 4K a 60Hz, o caricate il vostro laptop rapidamente grazie all'ingresso Power Delivery da 100W. Sono anche presenti tre porte USB 3.0, che vi garantiranno trasferimenti dati molto rapidi, ideali per gestire file di grandi dimensioni in pochi secondi, mentre gli slot per schede SD/TF sono imprescindibili per fotografi e creatori di contenuti che necessitano di un accesso veloce ai propri lavori.

È anche un accessorio ottimo per gli utenti possessori dei più recenti MacBook Air, che hanno ridotto le porte a disposizione alla sola USB-C e che, in questo caso, avranno la possibilità di avere accesso a tutto ciò che gli serve. Grazie al coupon che potete applicare prima di inserire il prodotto nel carrello, il prezzo di listino di 19,99€ in questo caso viene ridotto del 15%.

Baseus Hub USB C 7 in 1 è ideale per la sua capacità di ampliare le funzionalità dei vostri dispositivi con immediatezza. Non richiede nessun tipo di praticità: basta collegarlo al vostro computer, smartphone o console per iniziare a utilizzare tutte le sue porte.

