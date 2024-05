Ghost of Tsushima è il più grande lancio PlayStation su PC di sempre, per un single-player

Nonostante le polemiche legate alla necessità di un account PSN per accedere alla modalità multiplayer, a cui è seguita una rimozione dalla vendita in oltre 100 paesi, sembra proprio che Ghost of Tsushima possa essere considerato un altro grande successo per i videogiochi PlayStation su PC, con numeri probabilmente superiori alle aspettative.

Poche ore dopo il lancio, la produzione di Sucker Punch era già diventata il quarto miglior debutto di sempre per un'esclusiva PlayStation su Steam, ma i dati ufficiali oggi ci dicono che i suoi risultati sono cresciuti ulteriormente.

Advertisement

Come segnalato da GamesRadar+, Ghost of Tsushima è stato infatti il miglior lancio di sempre su PC per un gioco single player pubblicato da PlayStation e il secondo migliore in assoluto, dietro solo all'imbattibile Helldivers 2.

I dati più aggiornati di SteamDB ci dicono infatti che l'avventura di Jin Sakai ha raggiunto un picco di ben 77.154 utenti collegati in contemporanea nelle ultime 24 ore: numeri che hanno permesso alla produzione di Sucker Punch di battere God of War, fermo a circa 73mila, e Marvel's Spider-Man, che raggiunse circa 66mila utenti.

Ghost of Tsushima è stata una delle esclusive più apprezzate dagli utenti PlayStation (trovate la versione PS5 su Amazon): questi numeri rendono evidente quanto molti fan non vedessero l'ora di vestire i panni dello Spettro anche su computer.

Se consideriamo che in tantissimi paesi non è possibile acquistare questa edizione, è plausibile immaginare che senza l'obbligo del PSN — che ricordiamo non essere necessario per la campagna in giocatore singolo — questi numeri potevano essere anche molto più elevati.

Resta comunque un autentico trionfo per Sony e Sucker Punch, confermando che c'è un ampio mercato senza alcuna console pronto a godersi le esclusive pubblicate da PlayStation Studios.

Se avete intenzione di giocarlo su Steam Deck, vi ricordiamo che sull'handheld di casa Valve potrete giocare soltanto con la modalità single player: il multiplayer sfortunatamente non è compatibile, proprio a causa dell'obbligo del PSN.