Helldivers 2 | Recensione - Fanteria dello spazio

«Libertà. Pace. Democrazia. I tuoi diritti di nascita sulla Super Terra. I pilastri fondamentali della nostra civiltà. Della nostra stessa esistenza. Ma la guerra infuria. E ogni cosa è di nuovo sotto minaccia. Unisciti alla più grande forza militare della galassia e rendi questo luogo un posto sicuro e libero in cui vivere».

È con queste parole Helldivers 2 si presenza al pubblico di giocatori, parole che rimandano alla memoria non sono vecchi film anni '90 dimenticati dai più (sì, sto ovviamente parlando del leggendario Starship Troppers, che trovate anche in offerta su Amazon), ma anche slogan propagandistici che sembrano usciti da un presente fin troppo vicino al nostro.

Ma Helldivers 2 è innanzitutto un titolo interamente orientato sul comparto multigiocatore, quindi se amate le belle storie e i giochi single player è meglio che interrompiate subito la lettura di questo articolo.

Il titolo sviluppato da Arrowhead Game Studios è, in soldoni, uno sparatutto cooperativo in terza persona che vede le forze d'élite note come Helldiver (ma va?) combattere per vincere una lotta intergalattica e liberare la galassia dalle crescenti minacce aliene.

Detta così potrebbe essere la trama di un qualsiasi B-Movie anni '90, e in effetti così è: nel gioco saremo chiamati a vestire i panni di un soldato della cosiddetta "Super Terra" inviati in giro per la galassia al fine di «esportare democrazia», liberando i pianeti da qualsiasi tipo di minaccia extraterrestre.

Sì, l'ironia e la tipica "presa in giro" a sfondo politico sono presenti anche in questo sequel, tanto che se avete anche solo provato per qualche ora il primo Helldivers (nutriamo i nostri dubbi che lo abbiate fatto, siamo sinceri, visto che parliamo di un titolo sconosciuto ai più) troverete la stessa pungente satira nei confronti delle armate militari, la quale sembra non stia affatto dispiacendo ai giocatori di tutto il mondo (al momento in cui scriviamo, infatti, il gioco ha più utenti di ogni altra esclusiva PlayStation su PC, in contemporanea).

Ma cos'ha da offrire Helldivers 2?

Fanteria dello spazio

E in questo, il paragone con Starship Troopers (film del 1997 noto in Italia con il sottotitolo "Fanteria dello spazio" e diretto da Paul Verhoeven, a sua volta liberamente tratto dal romanzo di Robert A. Heinlein) è tanto palese quanto azzeccato, tanto che Helldivers 2 potrebbe essere tranquillamente "il gioco basato sul film", ma con un titolo diverso.

La nostra missione prenderà il via sala di controllo della nostra nave spaziale – il cui nome è personalizzabile – in attesa di scendere sul pianeta selezionato a bordo di un Hellpod.

Al centro dell'hub centrale della navicella potremo rimanere aggiornati sulla percentuale di occupazione dei vari corpi celesti, con una mappa stellare che renderà con il tempo disponibili nuovi mondi, dandoci la sensazione di fare parte di qualcosa di grande, di una vera "guerra intergalattica" che potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro della nostra specie.

I combattimenti non fanno sconti neppure dal punto di vista visivo, con enormi quantità di sangue e corpi smembrati in ogni dove, tanto che vi sembrerà di prendere parte a una "vera" battaglia militare contro una civiltà extraterrestre mai troppo amichevole.

Nulla è edulcorato in Helldivers 2, visto che anche in questo caso il paragone con Starship Troopers (anch'esso dotato di una violenza fuori scala, con corpi trafitti e mutilati ogni due per tre) è totalmente azzeccato.

Dotato una classica prospettiva in terza persona, in Helldivers 2 i giocatori sono chiamati a usare una varietà di armi (si va infatti dalle classiche pistole, passando per mitra, lanciafiamme e molto altro) o altri supporti più o meno risolutivi (come torrette difensive, velivoli, ecc.), al fine di eliminare le agguerrite forze aliene che ci si pareranno dinanzi.

Come accennato poco sopra, una volta superato un breve tutorial il nostro compito sarà essenzialmente quello di raggiungere i pianeti dove ci aspetta la prossima missione. Ad attenderci sulla superficie dei corpi celesti vi sono insetti giganteschi (sì, ancora una volta in perfetto stile Starship Troopers) oppure una sorta di creature robotiche semi organiche.

I molti spazi vuoti nella mappa stellare sono un chiaro segnale che nei piani degli sviluppatori c'è l'obiettivo di espandere la galassia e, di conseguenza, aggiungere mondi e nemici nel corso dei mesi.

Viva la democrazia!

I soldati scelti devono quindi letteralmente "disinfestare" i pianeti, visto che gli obiettivi quasi sempre nell'uccidere un certo numero di avversari o completare un certo tipo di missioni, inclusi incarichi della community.

Helldivers 2 dà il meglio di sé se giocato in modalità cooperativa con altri amici al seguito.

Avremo poco sorprendentementea termine, con vari bonus (o malus) di contorno. Difatti, una volta completata la missione, dovremo necessariamente resistere e sopravvivere fino all'arrivo del velivolo per l'estrazione: tenere duro non sarà facile, visto che in circa due minuti saremo letteralmente sommersi da una pioggia di colpi.

Ultimo ma non meno importante, meno tempo impiegheremo nel completare un obiettivo, maggiore sarà la quantità di valuta che otterremo alla fine, utile per fare progredire il nostro personaggio – così come è prevista la presenza di alcuni collezionabili chiamati Campioni, che ci permetteranno di migliorare la nostra nave spaziale con tutti i potenziamenti orbitali del caso.

Personalizzare l'equipaggiamento – scegliendo tra tre tipi di armatura, ossia leggera, media e pesante – sarà infatti altrettanto essenziale, visto che ciò influirà giocoforza sulle prestazioni del nostro soldato scelto. La presenza di alcuni elementi cosmetici acquistabili solo con valuta premium richiamano le tanto odiate microtransazioni, ma vi assicuriamo che la loro presenza è assolutamente ininfluente.

Ultimi, ma non meno importanti, gli Stratagem, ossia dei potenziamenti orbitali tra cui scegliere e con cui personalizzare il nostro arsenale e resi accessibili con il passare dei livelli (potremo sceglierne quattro da equipaggiare al nostro Helldiver).

Ovviamente, lo sparatutto dà il meglio di sé se giocato in cooperativa con altri 4 amici al seguito, sebbene anche in solitaria (ma rigorosamente collegati alla Rete), il gioco di Arrowhead Game Studios offre del sano divertimento multiplayer.

Sarà infatti assolutamente indispensabile coordinarsi con la squadra se si vorrà uscire indenni dalle situazioni maggiormente spinose contro gli alieni di turno.

Dove Helldivers 2 non sorprende, è relativamente al comparto grafico: né brutto, né bello, il gioco si lascia guardare senza troppi sussulti, sebbene un maggiore orizzonte visivo e un livello di dettaglio decisamente più elevato (specie per quanto riguarda gli insetti giganti) avrebbero senz'altro giovato.

Il gioco – da noi testato su PS5 e in seconda battuta anche in versione PC – offre un doppio preset grafico: il primo, propone un framerate a 60 fps constanti anche nelle situazioni più concitate a una buona risoluzione (1080p), mentre il secondo garantisce 30 fps e una risoluzione stabile sui 1800p.

Fortuna vuole che il comparto estetico riesca a coprire bene le lacune tecniche, sebbene speriamo che nei futuri aggiornamenti – che ci auguriamo possano vedere la luce già a partire dalle prossime settimane – il team di Arrowhead possa aumentare non solo la varietà dei nemici, ma anche quella dei campi di battaglia, spesso piuttosto ridondanti.

Infine, la colonna sonora, contraddistinta da fanfare dai toni epici e un doppiaggio in italiano tutto sommato ben recitato e in grado di farci cogliere quella sana ironia bellica di cui Helldivers 2 è letteralmente ricolmo (con la speranza, ribadiamo, che i prossimi mesi possano essere forieri di tante novità e aggiunte).