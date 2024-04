L'elenco dei giochi PlayStation più venduti ad aprile è pieno di titoli Xbox

È un periodo piuttosto strano i fan di Xbox in questo momento, incerto sul futuro della propria piattaforma a causa della volontà di Microsoft di piazzare le sue migliori esclusive sulle piattaforme rivali, inclusa PS5.

Per gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento di PlayStation Plus (trovate una gift card dedicata su Amazon) questo mese sono state infatti riservate numerose sorprese.

Sembra che la strategia di Microsoft sembra stia dando i suoi frutti, dato che l'azienda ha un gran numero di giochi Xbox di successo sul PlayStation Store

Come riportato anche da TweakTown, l'azienda ha segnalato che diversi titoli pubblicati da Xbox sono attualmente presenti nella lista dei 25 giochi più venduti da PlayStation questo mese.

Titoli del calibro di Grounded e Sea of Thieves che si sono dimostrati piuttosto popolari sulla piattaforma, nonostante quest'ultimo sia ancora in attesa del lancio ufficiale.

Ma non solo: troviamo anche Call of Duty e Overwatch 2, titoli sempre popolari che ora sono diventati di proprietà di Xbox grazie all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

Questo, mentre la rinascita della serie Fallout grazie alla recente serie televisiva ha portato sia Fallout 4 che Fallout 76 nella lista dei giochi più venduti.

Dai numeri di Steam sapevamo che i giocatori stavano tornando ad acquistare i titoli Bethesda, e sembra che lo stesso valga per le console PlayStation.

In definitiva, sono sette i titoli Xbox presenti nella classifica dei titoli più venduti su PlayStation, mentre Sony stessa è riuscita a inserirne solo cinque dei suoi (Helldivers 2 si colloca senza sorpresa in cima alla lista).

Naturalmente non c'è nulla di cui preoccuparsi se si è fan PlayStation, visto anche l'imminente lancio di Stellar Blade.

Parlando di giochi in esclusiva, avete letto che forse a breve potrebbe esserci il ritorno di un classico senza tempo come MediEvil 2?