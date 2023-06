PlayStation Studios: tutti i giochi annunciati in lavorazione

PlayStation non ha mai nascosto quanto punti fortemente sulle sue produzioni first-party, per definire la line-up di giochi esclusivi che trascinano le sue console. E anche PS5, ovviamente, non fa eccezione.

Oggi sappiamo che questi team sono radunati dietro l'etichetta PlayStation Studios, ma chi sono questi studi e, soprattutto, a cosa stanno lavorando per il futuro?

Vediamolo in questo articolo di riepilogo, dove facciamo il punto sulle opere di questi team e sui giochi che stanno producendo in questo momento.

PlayStation Studios: chi sono?

Di seguito, una lista dei PlayStation Studios dove evidenziamo alcune delle precedenti opere per cui sono noti questi team.

Bend Studio Days Gone, Syphon Filter

Bluepoint Games Shadow of the Colossus Remake, Demon's Souls Remake

Firesprite Horizon: Call of the Mountain

Firewalk Studios

Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, Killzone

Haven Studios

Housemarque Returnal, Resogun

Insomniac Games Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man

London Studio SingStar, Blood & Truth

Media Molecule LittleBigPlanet, Dreams

Naughty Dog The Last of Us, Uncharted, Jak & Daxter, Crash Bandicoot

Nixxes Software

PixelOpus (chiuso a giugno 2023)

(chiuso a giugno 2023) Polyphony Digital Gran Turismo

San Diego Studio MLB The Show, The Mark of Kri

Santa Monica Studio God of War

Savage Game Studios

Sucker Punch Productions Ghost of Tsushima, inFamous, Sly Cooper

Team Asobi Astro's Playroom, Astrobot: Rescue Mission

Valkyrie Entertainment

XDev

A questi team si somma inoltre:

Bungie Studios

Che lavora sotto etichetta Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Studios: i giochi già svelati

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games)

Manca poco al suo debutto ed è il prossimo first-party su cui metteremo le mani, dal 20 ottobre: stiamo parlando di Marvel's Spider-Man 2, con cui Insomniac Games tornerà nel mondo di Spidey dopo l'ottima accoglienza avuta dal titolo originale e dal successivo Miles Morales – che fece anche da titolo di lancio per PS5.

Fairgame$ (Haven Studios)

Il team guidato da Jade Raymond, approdata in Haven Studios dopo l'addio a Stadia, propone un'idea di multiplayer online in cui sembra che atmosfere da Mission Impossible incroceranno una sorta di anima da Payday e da La Casa di Carta, se ci passate l'accostamento.

Descritto come una «esperienza di colpo competitiva», il gioco vi permetterà di unirvi a un movimento underground che vuole derubare i ricchi per ridare equilibrio alla società. Delle specie di Robin Hood ad alta tecnologia, insomma.

Marathon (Bungie Studios)

Dopo il grande successo di Destiny, Bungie è pronta a misurarsi con un progetto tutto nuovo: Marathon. Si tratta di uno shooter fantascientifico PvP, secondo la descrizione degli autori, dove si vestono i panni di mercenari cibernetici conosciuti come Runners.

Ci troveremo nel pianeta Tau Ceti IV e cercheremo di costruire qui una nostra fama. Arriverà su PC e PS5 e includerà i salvataggi cross-platform.

Marvel's Wolverine (Insomniac Games)

Insomniac saltella da un contesto fumettistico all'altro per lavorare anche a Marvel's Wolverine, annunciato tempo addietro come esclusiva PS5 e attualmente in lavorazione.

Concord (Firewalk)

Ancora un altro sparatutto multigiocatore, questa volta firmato da Firewalk Studios. Parliamo di uno shooter multiplayer PvP in soggettiva che arriverà nel corso del 2024.

«Concord unisce le persone. Creare una connessione e ispirare il gioco sociale è il punto di forza dei giochi. Sono i momenti emozionanti e inaspettati e le esperienze condivise create dai giochi multigiocatore che guidano il team di Firewalk. Ogni volta che ti connetti, inizia una nuova avventura e ogni partita crea l’opportunità per una nuova storia» hanno spiegato gli autori, presentando il gioco su PS Blog.

I giochi ancora non annunciati dai PlayStation Studios

Oltre ai giochi già noti, ci sono in realtà anche numerosi progetti che sappiamo essere in cantiere, ma che non hanno ancora avuto un reveal ufficiale e che, pertanto, non hanno un nome definitivo – né delle meccaniche specifiche, al di là di quanto trapelato per ora.

Nello specifico, questo è quello che sappiamo sui giochi misteriosi in cantiere.

Un nuovo Astro (Team Asobi)

Ci sono diversi indizi che suggeriscono i lavori in corso su un nuovo Astro da parte di Team Asobi, probabilmente per andare a rimpolpare la line-up di PS VR2, come già avvenne con il primo gioco con protagonista la simpatica mascotte.

Un nuovo Horizon (Guerilla)

Guerrilla Games ha fatto capire in tutti i modi (ma diciamo che Forbidden West era piuttosto chiaro, in tal senso) che vedremo un terzo episodio a rendere quella di Aloy una trilogia, mandando avanti la saga di Horizon.

Tra le indiscrezioni, dovrebbe anche esserci qualche possibilità per un gioco multiplayer a tema Horizon, ma al momento non è chiaro se sia un progetto a sé stante, o se possa essere incluso nel futuro capitolo della saga.

Un horror misterioso story-driven (Firesprite)

Gli annunci di lavoro sul sito del team parlano di un videogioco horror story-driven attualmente in lavorazione.

Un action multiplayer (Firesprite)

Sempre dagli annunci di lavoro sul sito ufficiale del team vediamo dei riferimenti a un gioco multiplayer action che dovrebbe andare a rimpolpare il fronte dei persistenti a cui Sony sta cercando di affacciarsi. Dovrebbe essere realizzato in Unreal Engine 5.

Una nuova IP online (London Studio)

Gli annunci di lavoro sul sito di London Studio suggeriscono che il team sia impegnato con una nuova proprietà intellettuale ambientata a Londra, che dovrebbe avere meccaniche di combattimento cooperativo.

Un live service mobile (Savage Game Studios)

Savage è stata acquisita da Sony proprio per imporsi nel mercato mobile: sappiamo che sta lavorando a un gioco mobile AAA live service incentrato su meccaniche action, ma per il momento niente di più.

Un open world misterioso (Bend Studios)

Gli autori di Days Gone, da quello che sappiamo, lavorano a un nuovo open world e tutto quello che è trapelato, per ora, è che non sarà un altro Days Gone. Per tutto il resto c'è da aspettare.

The Last of Us multiplayer (Naughty Dog)

Sappiamo che è in lavorazione da un po', ma al momento il multiplayer a tema The Last of Us non si è ancora fatto vedere e non ha un titolo che possiamo considerare definitivo. A oggi, è conosciuto come The Last of Us: Factions.

Recenti report hanno anzi parlato di un progetto tribolato, che non avrebbe avuto i favori di Bungie – che di giochi persistenti di successo sa qualcosa – e le cui ambizioni sarebbero state quindi ridotte.

Vedremo se e come se la caverà, appena ci saranno più informazioni.

Un gioco misterioso (Naughty Dog)

In teoria, Naughty Dog sta lavorando anche a un gioco misterioso, che potrebbe essere un nuovo The Last of Us (i riferimenti di Neil Druckmann ad «altri» giochi della saga sono stati molto interessanti, in tal senso). Potrebbero però essere anche qualcosa di completamente diverso, come suggerivano degli artwork sulla scia più fantasy che circolavano tempo addietro.

Un gioco originale (Bluepoint Games)

Dopo il successo dei suoi remake, ora sappiamo che Bluepoint Games sta lavorando a un gioco completamente originale: resta da capire se sia una IP inedita, o il nuovo capitolo di qualche franchise di proprietà di Sony.

Vediamo come si muoveranno gli annunci di tutti questi titoli in cantiere. Intanto, per completezza trovate anche il nostro articolo dedicato ai giochi degli Xbox Game Studios.