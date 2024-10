Gioca ORA a Dragon Ball: Sparking! ZERO con uno sconto del 25%!

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di immergervi nell’azione esplosiva di Dragon Ball: Sparking! ZERO, ora disponibile con uno sconto del 25%, portando il prezzo a soli 82,49€, rispetto ai 110€ di listino! Grazie a questa promozione, potete ottenere l’Ultimate Edition e vivere le avventure dei vostri eroi preferiti con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. Questa edizione include il gioco base, il Season Pass con tre DLC dedicati a Dragon Ball Super: SUPER HERO e Dragon Ball DAIMA, oltre a un bonus che vi permette di evocare Shenron e accedere in anticipo ai nuovi contenuti.

Dragon Ball: Sparking Zero, chi dovrebbe acquistarlo?

Con Dragon Ball: Sparking! ZERO Ultimate Edition, avrete l'accesso anticipato al gioco, così da immergervi nell’azione prima della release ufficiale fissata per il 10 ottobre. Oltre al Season Pass, l’edizione Ultimate comprende un pacchetto di miglioramenti esclusivi, come il costume speciale di Goku (Super) con il Power Pole e la possibilità di evocare Super Shenron, che garantiscono un’esperienza di gioco ancora più intensa e personalizzata.

Questa nuova iterazione della serie Budokai Tenkaichi eleva gli scontri a un livello superiore, offrendo battaglie 3D ad alta velocità che riproducono fedelmente lo spirito dell’anime. Potrete scegliere tra oltre 180 personaggi provenienti dalle serie Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e dai film, ognuno dotato di abilità uniche e trasformazioni spettacolari. Gli scontri energetici, i colpi fulminei e le tecniche apocalittiche sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il gameplay avvincente e dinamico.

Se desiderate sfidare i vostri amici online o affinare le vostre abilità nella Stanza dello Spirito e del Tempo, Dragon Ball: Sparking! ZERO è il titolo che fa per voi. Approfittate di questo sconto del 25% e preparatevi a vivere le epiche battaglie dell’universo di Dragon Ball come mai prima d’ora. Non perdete l’occasione di esplorare nuovi contenuti e ricreare i momenti più iconici della serie, con la possibilità di condividere le vostre creazioni con una community di appassionati in tutto il mondo​-

