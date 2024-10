Gioca come un professionista con questo monitor LG ad alte prestazioni, oggi con il 20% di SCONTO!

Se state cercando un monitor da gaming ad alte prestazioni, LG 32GS85Q UltraGear potrebbe essere la scelta perfetta, soprattutto ora che su Amazon è in offerta a soli 399,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 499,99€. Questo monitor da 32 pollici è progettato per offrirvi un'esperienza di gioco immersiva e senza compromessi, grazie a una serie di caratteristiche che lo rendono ideale sia per il gaming competitivo che per l'intrattenimento. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occchiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

LG 32GS85Q UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pannello Nano IPS con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) assicura colori vividi e brillanti, coprendo il 98% della gamma colore DCI-P3, un valore eccezionale che garantisce fedeltà cromatica e profondità delle immagini. Grazie alla tecnologia HDR10, potrete godere di un contrasto e una luminosità migliorati, rendendo ogni dettaglio visibile, anche nelle scene più scure.

Uno degli elementi più rilevanti di questo monitor è il refresh rate di 180Hz, che, insieme al tempo di risposta di 1ms (GtG), vi permette di visualizzare le azioni sullo schermo in modo fluido e reattivo. Questo è particolarmente importante per i giochi frenetici, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Inoltre, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium vi protegge da fenomeni di tearing e stuttering, garantendo un'esperienza di gioco senza interruzioni anche nelle scene più intense.

Il design del monitor è un altro punto di forza. Con il suo design senza cornici su tre lati, si integra perfettamente in qualsiasi setup da gaming. La base ergonomica regolabile in altezza, inclinazione e pivot vi permette di trovare la posizione perfetta per lunghe sessioni di gioco, garantendo il massimo comfort. Oltre alla qualità visiva, LG ha pensato anche alla protezione dei vostri occhi con la tecnologia Flicker Safe, che riduce l'affaticamento durante l'uso prolungato.

In termini di connettività, il monitor offre 2 porte HDMI, una DisplayPort 1.4, oltre a ingressi USB e uscita audio AUX, rendendolo versatile per collegare diverse periferiche. Con tutte queste caratteristiche avanzate, LG 32GS85Q UltraGear è un'opzione eccellente per chi desidera un monitor dalle prestazioni elevate, soprattutto considerato l'ottimo prezzo in promozione​.

