Monitor gaming curvo a 180Hz SCONTATO del 35%! Può essere vostro a soli 110€!

Stare cercando un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon offre una promozione che fa proprio al caso vostro! Infatti, grazie a uno sconto del 35% offerto dallo store, oggi potete acquisare un ottimo modello curvo da 24 pollici del marchio Gawfolk a soli 109,99€ invece di 169,99€, un prezzo molto competitivo sia per il modello stesso sia per la categoria. Inoltre, il monitor vanta un pannello con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB, caratteristiche che lo rendono un'opportunità da non lasciarsi scappare!

Gawfolk GF240D, chi dovrebbe acquistarlo?

Non è un monitor popolare come quelli di marchi come LG, ma è perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva senza spendere una fortuna. Con una curvatura 2800R e un ampio angolo di visione di 178°, questo monitor offre una qualità dell'immagine più che discreta, con profondità di colore a 8 bit e una copertura al 100% dello spazio colore sRGB.

La risoluzione 1080p, ideale per un 24 pollici, garantisce dettagli nitidi e vividi, perfetti per immergersi nei mondi di gioco con chiarezza ottimale. Con una frequenza di aggiornamento di 180Hz tramite DisplayPort (120Hz tramite HDMI) e un tempo di risposta di 1ms, gli utenti possono dire addio alle immagini sfocate e godere di un'azione di gioco fluida e senza interruzioni.

Inoltre, questo monitor va oltre l'aspetto visivo. La tecnologia FreeSync di AMD minimizza la latenza di input ed elimina la sfocatura e lo strappo delle immagini, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva in ogni contesto. Gli utenti apprezzeranno anche le caratteristiche orientate alla salute, come il filtro per la luce blu e lo schermo privo di sfarfallio, che riducono l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate. Considerando queste caratteristiche insieme al supporto VESA, chi cerca un monitor da gaming che bilancia prestazioni, comfort e prezzo sarà pienamente soddisfatto da questo modello. Vi consigliamo quindi di approfittare dell'attuale offerta per portarvelo a casa a prezzo scontato!

