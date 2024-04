Fallout 76 GRATIS su Amazon Prime Gaming: ecco come averlo!

Siete rimasti affascinati dalla nuova serie di Fallout su Prime Video o avete sentito parlare tanto del gioco? Ecco una notizia interessante per voi: Fallout 76, l'ultima uscita della celeberrima serie, noto per il suo ambiente di gioco "always-online", è ora disponibile a titolo gratuito per gli utenti di Xbox e PC grazie a Amazon Prime Gaming. Se siete già abbonati, potete riscattarlo subito e iniziare a esplorare il vasto mondo post-apocalittico offerto dal gioco.

Fallout 76, come averlo gratis con Amazon Prime Gaming?

Seguite questi semplici passaggi per aggiungere Fallout 76 al vostro arsenale ludico:

Visitate il sito https://gaming.amazon.com/home dal tuo browser. Effettuate l'accesso utilizzando i vostri dati Amazon. Cliccate su "Richiedi" accanto all'edizione di Fallout 76 che preferite. Riceverete un codice utilizzabile nel Microsoft Store valido per la versione Xbox o PC del gioco. Copiate questo codice e utilizzatelo nell'app Microsoft Store o Xbox su Windows per riscattarlo. Alternativamente, potete inserire il codice direttamente sulla vostra console Xbox.

Importante: Per poter approfittare di questa offerta e di altre simili, è necessario essere abbonati a Amazon Prime. Se non siete ancora iscritti, è il momento perfetto per registrarsi e godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo periodo, oltre a Prime Video, avrete accesso a numerosi altri vantaggi come spedizioni rapide e gratuite su Amazon, Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading. Al termine della prova, potrete decidere se continuare l'abbonamento a soli 4,99€ al mese o cancellarlo senza costi aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di immergervi nel mondo di Fallout 76 senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime Gaming!

