Escavatore da cantiere LEGO a 45€ con dettagli incredibili!

Dopo avervi proposto oggi l'imponente gru cingolata LEGO, passiamo ad un set più piccolo ma comunque bellissimo. L'escavatore da cantiere LEGO è oggi disponibile su Amazon con un'offerta imperdibile. Il set di 633 pezzi include un escavatore con dettagli funzionali, oltre a 3 minifigure e vari accessori. Originariamente proposto a 54,99€, è ora disponibile a soli 45,36€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 18%. Non perdete l'occasione di regalare o di aggiungere alla vostra collezione questo fantastico set di LEGO City. E a proposito di LEGO, avete visto i pre-order disponibili?

Escavatore da cantiere LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'escavatore da cantiere LEGO è perfetto per gli appassionati di meccanica e mattoncini, raccomandato specialmente dagli 8 anni in su. Grazie alle sue funzionalità realistiche, come cingoli super grippanti, un braccio versatile e una cabina di guida che gira a 360 gradi, offre una simulazione fedele del funzionamento degli escavatori veri, permettendo di immergersi completamente nel gioco di ruolo e nella costruzione di una grande città.

Con le dimensioni di 12 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza, l'escavatore viene accompagnato da 3 minifigure di operai edili, oltre a vari accessori come un martello pneumatico, un walkie-talkie e un progetto edile, promuovendo giochi di fantasia e di ruolo. Istruzioni digitali aggiunte nell'app LEGO Builder migliorano ulteriormente l'esperienza di costruzione, permettendo una visualizzazione in 3D del modello durante l'assemblaggio.

In saldo a 43€ rispetto al prezzo originale di 54,99€, l'escavatore da cantiere LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per ore di divertimento. Con la sua ricchezza di dettagli e la possibilità di interazione digitale, è ideale per gli appassionati di meccanica e mattoncini.

Vedi offerta su Amazon