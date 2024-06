Questa gru cingolata LEGO è alta un metro e costa 497€: -27%!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo un imponente set in offerta: la gru cingolata Liebherr LR 13000 LEGO è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo di 497,40€ invece dell'originale di 679,99€. Ciò significa che avrete uno sconto del 27% sull'acquisto di questo eccezionale kit di modellismo da costruire. Questo set è uno dei più grandi della gamma LEGO Technic, offre un'esaltante sfida di costruzione ed è alto 100 cm. Perfetto per gli amanti dei potenti veicoli da cantiere, vi permetterà di costruire una replica della Liebherr LR 13000, la gru cingolata più forte del mondo.

Gru cingolata Liebherr LR 13000 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La gru cingolata Liebherr LR 13000 LEGO è ideale per gli adulti che amano immergersi in progetti complessi e gratificanti, combinando la precisione dell'ingegneria con la passione per il modellismo. Con 2883 pezzi, questo non è solo un kit che impegna diversi aspetti delle abilità costruttive, ma si erge anche come un imponente modello alto 100 cm, rendendolo uno dei pezzi più grandi e spettacolari della gamma LEGO Technic. È perfetto per chi cerca una sfida coinvolgente, grazie alla sua tecnologia Control+ avanzata e alle sue intricate funzionalità articolate che richiedono un'attenta costruzione e un meticoloso controllo attraverso l'app dedicata.

Con le sue funzioni avanzate, come la base sterzante, la piattaforma girevole e il rilevamento del carico, soddisfa l'appetito degli appassionati di tecnologia e di meccanica. Dispone di 2 hub intelligenti e 6 motori alimentati da 12 batterie LR AA (non incluse), che animano varie funzioni complesse e dettagliate. Dall'app LEGO Technic CONTROL+ potete controllare la gru a distanza, monitorare le statistiche del veicolo e immergervi in sfide stimolanti. Un vero e proprio cantiere a portata di mano, con 24 pesi per un contrappeso di 0,9 kg. Le misure? 100 cm di altezza, 110 cm di lunghezza e 28 cm di larghezza.

Offerta al prezzo di 497,40€ ridotto da 679,99€, la gru cingolata Liebherr LR 13000 LEGO rappresenta un investimento notevole ma giustificato data la grandiosità e dalla complessità del set. Ricco di dettagli fedeli all'originale e fornito di un avanzato sistema di controllo tramite app, questo set offre un'esperienza di costruzione unica e soddisfacente. La possibilità di controllare il modello a distanza aggiunge un ulteriore livello di interattività e divertimento, rendendolo un'aggiunta impressiva a qualsiasi collezione LEGO Technic.

