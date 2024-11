EA Sports WRC per PS5 a MENO DI 20€: OFFERTA IMPERDIBILE per gli appassionati di rally!

Se siete appassionati di rally e possessori di una PlayStation 5, c'è un'offerta imperdibile su Amazon: EA Sports WRC è disponibile a soli 19,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 24,98€. Questo rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel mondo del rally virtuale con un risparmio significativo.

EA Sports WRC, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports WRC (qui trovate la nostra recensione completa) è il nuovo videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports. Il gioco offre una vasta gamma di funzionalità che soddisfano sia i neofiti che i veterani del genere. Una delle novità più apprezzate è la modalità "Creazione", che permette ai giocatori di progettare e guidare l'auto da rally dei propri sogni, offrendo un livello di personalizzazione senza precedenti.

La modalità "Momenti" consente di rivivere eventi storici e recenti del mondo del rally, offrendo sfide basate su situazioni reali. Il sistema di guida dinamica, migliorato rispetto ai precedenti titoli di Codemasters, offre un'esperienza di guida realistica su diverse superfici come terra, neve e asfalto. Questo sistema è personalizzabile in base al livello di abilità del giocatore, rendendo il gioco accessibile a tutti.

L'autenticità è un elemento chiave di EA Sports WRC. I giocatori possono mettersi al volante di auto delle categorie WRC, WRC2 e Junior WRC, tutte fedelmente riprodotte con piloti, team e livree della stagione 2023. Inoltre, il gioco offre la possibilità di guidare 70 veicoli storici, permettendo di viaggiare attraverso la storia del rally e di vivere l'evoluzione di questa disciplina. Dal punto di vista tecnico, EA Sports WRC è stato elogiato per il suo modello di guida realistico e per la qualità delle tappe, che offrono una varietà di sfide e ambientazioni.

EA Sports WRC per PS5 rappresenta un'occasione da non perdere per gli appassionati di rally e per chi desidera vivere l'emozione delle corse su sterrato comodamente dal proprio salotto.

