EA Sports FC 24 per Xbox Series X a SOLI 20€!

Nell'attesa dell'evento Amazon Prime Day 2024, oggi vi proponiamo EA Sports FC 24 per Xbox Series X, attualmente in offerta su Amazon a soli 19,99€ anziché 24,98€, consentendovi di risparmiare il 20% sul prezzo di listino. Questo gioco vi lancerà nel cuore dell'azione calcistica, offrendovi la possibilità di guidare la vostra nazionale al successo europeo in un'esaltante riproduzione del torneo UEFA EURO 2024. EA Sports FC 24 porta il realismo di gioco a nuovi livelli, catturando l'essenza del calcio reale tramite dati acquisiti da oltre 180 partite di alto livello. Preparatevi a vivere l'esperienza calcistica più autentica e immersiva mai proposta fino ad oggi, migliorando i vostri giocatori e leggende.

EA Sports FC 24 per Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 è l'acquisto perfetto per gli appassionati del calcio che desiderano immergersi in un'esperienza di gioco senza precedenti. Grazie all'aggiornamento gratuito post-lancio che include il torneo UEFA EURO 2024, è ideato per chi vuole vivere l'emozione di guidare la propria nazionale verso la gloria. Inoltre, la tecnologia HyperMotionV e le migliorie apportate dal motore Frostbite rendono ogni partita incredibilmente realistica, colmando il divario tra il calcio virtuale e quello reale.

Per chi sogna di gestire una squadra, il gioco offre la possibilità di creare la propria rosa in Ultimate Team, arricchendo la propria esperienza con giocatori del presente e del passato. Infine, chi cerca una sfida oltre il gioco individuale può cimentarsi nella modalità Carriera, assumendo il ruolo di giocatore o di tecnico, e scrivere la propria storia nel mondo del calcio. Gli stili di gioco, perfezionati con i dati Opta, portano sullo schermo l'unicità di ogni atleta.

Con un prezzo ridotto a solo 19,99€ da 24,98€, EA Sports FC 24 offre un'esperienza di gioco ricca di dettagli mai vista prima. Questo titolo rappresenta una scelta ideale per tutti gli appassionati di calcio desiderosi di vivere un'autentica esperienza sia in campo che in panchina. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per dare una nuova dimensione alla vostra passione per il calcio.

