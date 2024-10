Doppi punti LEGO Insiders: la scusa perfetta per comprare tanti set!

Grandi novità per gli appassionati LEGO: per tutti i LEGO Insiders, il divertimento raddoppia con i doppi punti su tutti i set dal 15 al 20 ottobre. Questa è l'occasione perfetta per guadagnare punti fedeltà che si possono riscuotere effettuando acquisti o registrando i set posseduti. L'iscrizione a LEGO Insiders è completamente gratuita e offre accesso a premi esclusivi, come articoli LEGO, sconti speciali, biglietti per LEGOLAND, e la possibilità di saltare la coda con accessi in anteprima riservati ai soci per set selezionati. Unirsi alla community LEGO Insiders significa ottenere più di ciò che si ama, con omaggi disponibili con set selezionati. Approfittatene per ampliare la vostra collezione e godere dei numerosi vantaggi offerti dal programma Insiders.

Doppi punti per i LEGO Insiders, perché approfittarne?

Questa promozione rappresenta una magnifica opportunità per tutti gli appassionati LEGO e collezionisti alla ricerca di un modo più vantaggioso per ampliare la propria collezione. Consigliato ai membri della community LEGO Insiders, questo evento speciale, disponibile dal 15 al 20 ottobre, permette di guadagnare il doppio dei punti su ogni acquisto. È l'occasione ideale per chi desidera ottenere maggiori vantaggi dai propri acquisti LEGO, accumulando punti fedeltà da riscattare in sconti, articoli esclusivi e molto altro. Chi vuole massimizzare il proprio investimento nei set LEGO senza rinunciare alla passione che anima ogni costruttore, troverà in questo periodo promozionale un'opportunità imperdibile.

Per i giovani costruttori sotto i 16 anni, è richiesto il consenso dei genitori, assicurando così un ambiente sicuro e stimolante per entrare nella community LEGO. Gli adulti appassionati e i collezionisti troveranno nel programma una straordinaria occasione per esplorare nuove esperienze LEGO e ottenere sconti, regali e molto altro, valorizzando ogni acquisto. In conclusione, la promozione è pensata per tutte le persone desiderose di immergersi ancora di più nel mondo LEGO, arricchendo il proprio hobby con premi ed esperienze uniche. Oggi vi consigliamo di guardare i set dedicati ad Halloween e ai videogiochi e di salvarli tra i preferiti!

La promozione LEGO Insiders rappresenta una straordinaria opportunità per ottenere il massimo dal proprio investimento nei prodotti LEGO. Grazie a questo evento, gli amanti dei LEGO possono non solo raddoppiare i loro punti fedeltà su ogni acquisto, ma anche accedere a un mondo di vantaggi esclusivi. Consigliamo di approfittare di questa occasione per entrare a far parte del programma LEGO Insiders, ampliando la vostra collezione e godendo di tutto ciò che la community ha da offrire.

