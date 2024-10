Mattoncino o scherzetto? Scopri tutte le novità LEGO per Halloween 2024!

Halloween si avvicina, e con esso arrivano le novità più attese dagli amanti dei mattoncini LEGO! Quest'anno, i fan possono immergersi nell'atmosfera spettrale grazie ai nuovi set ispirati alla festività, perfetti per decorare la casa o per regalare qualcosa di speciale ai più piccoli. Che si tratti di un regalo per i bambini o di un'aggiunta alla vostra collezione personale, le nuove uscite LEGO per Halloween 2024 sono semplicemente imperdibili. Scopri i set più spaventosi e divertenti dell'anno e preparati a un'avventura piena di creatività e brividi!

Vedi offerta su LEGO

Uno dei set più attesi è sicuramente la Città di Halloween ispirata al classico Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Questo incredibile set LEGO vi permette di ricreare la surreale città dove Jack Skeletron, il Re delle zucche, trama per rubare il Natale. Con minifigure dettagliate di Jack, Sally e il simpatico Zero, insieme al Sindaco e agli altri personaggi, potrai rivivere le scene più iconiche del film. Il set include anche decorazioni natalizie da aggiungere al Municipio della Città di Halloween, offrendo un mix perfetto tra spirito festivo e atmosfera da incubo!

Per i piccoli costruttori che adorano le atmosfere più cupe, il Granaio di Halloween LEGO è un must-have. Questo affascinante set cattura l'essenza dell'Halloween con il suo esterno sgangherato e i dettagli spettrali all'interno. Tra denti nascosti, pipistrelli e una minifigure di scheletro, il Granaio di Halloween promette ore di gioco creativo per i bambini dagli 8 anni in su. E una volta completato, è perfetto per essere esposto come decorazione nelle camerette o per aggiungere un tocco terrificante alla casa durante la festa!

Infine, per i fan della serie Mercoledì, il set del Dormitorio di Mercoledì ed Enid è una meravigliosa aggiunta alla collezione LEGO. Ricco di dettagli scolastici e misteriosi, questo set cattura l'essenza della vita alla Nevermore Academy, con la finestra a forma di ragnatela che non può mancare. È il luogo perfetto per ricreare le avventure di Mercoledì e della sua compagna di stanza, offrendo ore di divertimento tra enigmi e misteri da risolvere.

Questi e tanti altri set di costruzioni vi aspettano sul sito ufficiale LEGO! Con questi set LEGO, Halloween 2024 diventa ancora più magico e divertente, pronto a conquistare i fan di tutte le età!

Vedi offerta su LEGO