Divertitevi con Mario e i suoi amici: Mario + Rabbids Kingdom Battle oggi COSTA SOLO 14,99€!

Se siete appassionati del mondo di Mario e dei folli Rabbids, questa è l’occasione perfetta per mettere le mani su Mario + Rabbids Kingdom Battle, in offerta su Amazon a soli 14,99€, grazie a uno sconto del 40%!

Ai tempi della sua uscita, questo gioco sorprese con la sua combinazione tra esplorazione e combattimenti strategici, ispirati ai titoli come XCOM. Il gameplay mescola battaglie a turni e dinamiche di squadra, dove ogni personaggio può svolgere tre azioni per turno: muoversi, attaccare e utilizzare abilità speciali. Le mappe sono ricche di elementi interattivi e strategici, in cui è fondamentale pianificare le giuste mosse per ottenere la vittoria.

Durante l’avventura, vi ritroverete a esplorare quattro mondi diversi, a combattere contro boss memorabili e a personalizzare il vostro team con armi e abilità che potrete sbloccare lungo il percorso. Ogni personaggio ha uno stile di gioco unico: Mario è un leader versatile, Luigi un abile cecchino, mentre Rabbid Peach è un’adorabile guaritrice con un carattere esilarante.

La direzione artistica è di alto livello, con scenari colorati e dettagliati, e una colonna sonora firmata da Grant Kirkhope, famoso per le sue composizioni su Banjo-Kazooie e Donkey Kong. Tutto questo contribuisce a creare un’esperienza divertente e stimolante, perfetta per giocatori di tutte le età.

Se non avete ancora provato Mario + Rabbids Kingdom Battle, questo è il momento giusto per aggiungerlo alla vostra collezione per Nintendo Switch. Oggi è disponibile a solo 14,99€! Ricordate, l’offerta è limitata nel tempo, quindi non lasciatevela sfuggire!