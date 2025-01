Dispositivi sempre carichi: questo powerbank Baseus ha un DOPPIO SCONTO!

Oggi è il giorno giusto per aggiornare il vostro arsenale tecnologico. Il powerbank Baseus Picogo è disponibile su Amazon a soli 30€ invece di 59,99€, grazie a un doppio sconto: oltre al ribasso del 33%, potete approfittare di un coupon sconto del 25% che riduce ulteriormente il prezzo.

Compatto, potente e versatile, il Baseus Picogo è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Con una capacità di 10.000 mAh, è in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro fino a 1,7 volte. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida PD 3.0 QC 4+ e alla potenza massima di 45W, potrete ricaricare il vostro dispositivo in tempi record: un iPhone 16 Pro arriva al 57% in soli 30 minuti, mentre un Samsung Galaxy S24 Ultra raggiunge il 63% nello stesso tempo. Il design compatto (8,7 x 5,8 x 2,5 cm) e il cavo USB-C integrato lungo 20 cm lo rendono perfetto da portare sempre con voi.

Il Baseus Picogo permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie alle sue due porte USB-C e una USB-A. È compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone ai MacBook, dagli iPad agli accessori come cuffie e spazzolini elettrici. Ed è ottimo anche per le console portatili! Per garantirvi la massima sicurezza, il powerbank è dotato di protezioni contro sovraccarico, cortocircuiti e surriscaldamento. Il display digitale integrato consente di monitorare con precisione la carica residua, così non sarete mai colti alla sprovvista.

Nota: non dimenticate di attivare il coupon disponibile sulla pagina del prodotto per ottenere uno sconto extra del 25%!

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare a casa un powerbank di alta qualità a un prezzo incredibile. Acquistate ora il Baseus Picogo su Amazon a soli 30€ e affrontate le vostre giornate senza preoccuparvi della batteria scarica! Ma attenzione: questa offerta è a tempo limitato!