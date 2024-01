Death Stranding: Director's Cut per PS5 a un prezzo BASSISSIMO: -44%!

Quando Hideo Kojima annunciò il suo divorzio da Konami, dopo anni in cui effettivamente rimarcava di voler creare qualcosa di diverso da Metal Gear, in pochi saremmo riusciti a immaginare un'opera visionaria e anticipatrice come è stato invece Death Stranding. Uscito originariamente su PS4 nel 2019, il primo videogioco della nuova Kojima Productions ha visto poi il lancio di Death Stranding: Director's Cut su PS5: una versione ampliata e specificamente ottimizzata, che ci ha rimesso nei panni di Sam Porter Bridges nel tentativo di riunire il mondo frammentato. Oggi la Director's Cut è proposta a solo 28,48€ su Amazon, ma chi dovrebbe comprarla?

Death Stranding: Director's Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Rispondere a questa domanda, in realtà, è più semplice di quanto si creda: dovrebbe acquistarlo chi nei videogiochi cerca un'esperienza di arricchimento e di riflessione, prima di tutto. In termini di interazione, infatti, Death Stranding si struttura a metà tra un'avventura e un gestionale, chiedendovi di vestire i panni di un corriere in un mondo post-apocalittico dove i vivi e i morti convivono (!) in modo non esattamente armonioso. Ci si ritrova così, lungo un'America silenziosa e spopolata come se fosse l'Islanda, a dover pianificare ogni viaggio e a collaborare in modo asincrono con altri giocatori che, pur invisibili, magari ci aiuteranno nel nostro mondo condiviso con le loro costruzioni, le loro strade, i loro rifugi per le intemperie che rovineranno il nostro carico.

Ne viene fuori un'esperienza che mescola un'anima narrativa che eredita tanto dal cinema – da sempre vocazione e ambizione di Kojima – ma che dà il meglio di sé proprio nei momenti di pura interazione, di cui non vogliamo spoilerare altro in questa sede. Death Stranding, come vi raccontammo nella nostra video recensione e poi nella video recensione della Director's Cut, è senza ombra di dubbio una delle esperienze più interessanti della scorsa generazione e un esempio di forza dell'interazione, quando l'autorialità del videogioco viene riconosciuta anziché limitata per inseguire modelli di gameplay già visti miliardi di volte, in cerca del successo commerciale sicuro.

Parliamo quindi di un videogioco difficile da raffrontare ad altri (per farvi capire, ci sono amanti di Metal Gear Solid che lo hanno adorato e altri che lo hanno detestato, anche per via dei suoi ritmi compassati e non per tutti), ma che è necessario vivere in prima persona per scoprire quanto e cosa potrà intrattenervi – e lasciarvi dentro.

