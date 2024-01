Cuffie Turtle Beach Recon 500 ora a PREZZO SUPER su MediaWorld

Come sarebbero i nostri videogiochi preferiti se non ci godessimo anche il loro comparto audio? Ecco perché a volte accontentarsi della TV e dei suoi altoparlanti non è sufficiente – e questo vale anche per le casse dei PC. Ci vengono allora in soccorso le cuffie da gaming e, più alta la qualità, più ci si gode l'esperienza ludica. È anche il caso delle Turtle Beach Recon 500, che in questo momento sono in offerta da MediaWorld a soli 49,99€, rispetto ai 79,99€ canonici.

Turtle Beach Recon 500, chi dovrebbe acquistarle?

Si tratta di cuffie specificamente pensate per i videogiochi, e che quindi devono unire alla qualità sonora anche il comfort nelle lunghe sessioni di gioco. Per questo, entrambi i padiglioni sono dotati di cuscini auricolari in memory foam, in modo da adattarsi alla forma delle vostre orecchie e non darvi fastidio. Per garantire una buona resistenza nel tempo, inoltre, l'archetto superiore ha un rinforzo in metallo regolabile, così da tenere le cuffie solide e in posizione.

Si tratta di un headset cablato, il che significa che potete collegarle a qualsiasi dispositivo dotato di una porta jack da 3,5 mm. Sono inoltre anche dotate di microfono sul padiglione sinistro, che vi permette di sfruttarle anche per la chat vocale dei vostri giochi multiplayer online preferiti.

Parliamo quindi di un paio di cuffie che, nonostante il prezzo economico, propone tutto quello che serve per godersi un'esperienza di gioco priva di preoccupazioni, affiancando al suo design aggressivo e mimetico la qualità ben nota del marchio Turtle Beach.

