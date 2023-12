Migliori regali di Natale per un videogiocatore

Non è sempre facile fare regali a un videogiocatore o a una videogiocatrice incallita. In eventi come il Natale ad esempio, si rischia di comprare un gioco famoso che potrebbe essere regalato da qualche altro amico o parente, oppure che lo stesso destinatario del regalo se lo compri al day one rovinandovi così l’idea. Se si vuole mantenere la sorpresa è dunque difficile riuscire a pensare sempre a un titolo nuovo che possa piacere; fortunatamente però esistono delle alternative più che valide come idea regalo tra i tanti gadget che ruotano intorno al mondo videoludico.

Che siano tazze, lampade, libri, fumetti o qualsiasi altra cosa, è pieno di oggetti a tema videoludico che possono andare più che bene come regalo. I gadget infatti sono molto diffusi, specialmente per i titoli più famosi che hanno davvero qualsiasi tipologia di oggetto griffata con il loro logo. Se non avete idea di che videogioco scegliere per i vostri amici affidatevi dunque a qualche gadget originale e unico per sorprenderli. Per aiutarvi vi proponiamo noi qualche idea regalo per Natale con un po' di gadget a tema videoludico da cui prendere spunto.

Cosa regalare a Natale a un videogiocatore

Lampada PlayStation

Per i fan di PlayStation

Volete festeggiare l’arrivo in casa vostra di PlayStation 5 con qualcosa di adatto? Allora perché non regalare a qualche fortunato che è riuscito a ottenere la nuovissima console Sony un gadget a tema. La Lampada di PlayStation è perfetta per qualsiasi appassionato del marchio creato da Sony, gli iconici simboli di triangolo, cerchio, quadrato e X si illuminano con tre modalità diverse: luce statica, in movimento e a ritmo di musica. La lampada si può illuminare sia utilizzando delle batterie che tramite il cavo USB, quest'ultimo incluso nella confezione. Bella anche esteticamente, questa lampada si adatta bene soprattutto se tenuta vicino alle console Sony di vecchia e nuova generazione.

Supporto per cuffie Xbox

Per i più grandi fan Xbox

Un'altra idea regalo molto simpatica e utile per chi invece vuole festeggiare l'acquisto di Xbox Series X|S, o che è semplicemente fan delle console di casa Microsoft, potrebbe essere questo gradevole prodotto realizzato da Paladone. Si tratta di un supporto illuminato per cuffie Xbox ufficiale, naturalmente utilizzabile con qualunque tipologia di headset e che darà alla stanza di ogni giocatore un tocco di classe in più: potrete scegliere se fare in modo che il logo resti sempre acceso oppure se si attiverà non appena posizionerete le cuffie, dopo aver finito una sessione intensa. Inoltre, non necessita di alcuna batteria: basterà semplicemente collegarla con un cavo USB per godere di questi effetti di luce. Un'idea semplice, ma allo stesso tempo azzeccata per i fan Xbox.

Zerbino NES

Per gli amanti di Nintendo

Se avete amici davvero amanti di Nintendo che adorano qualsiasi cosa prodotta dall’azienda giapponese, allora ecco il regalo adatto. Questo zerbino NES rispecchia perfettamente nella forma e nei disegni lo storico pad della console Nintendo ed è realizzato su licenza ufficiale. Si può utilizzare sia da tenere fuori dall’ingresso principale per dimostrare subito agli ospiti che si ha a che fare con un vero fan di Nintendo, oppure anche all’ingresso della propria camera per personalizzarla ancor di più. Le dimensioni di questo tappetino sono di 60x40 cm e presenta materiali resistenti all’acqua e antiscivolo.

The Comic Book Story of Video Games

Per scoprire la storia dei videogiochi, ma a fumetti

Se avete degli amici molto appassionati di videogiochi, che amano studiare e leggere sempre nuove informazioni su questo mondo, allora potreste regalare loro The Comic Book Story of Video Games. Questo volume a fumetti ripercorre tutta la storia del medium videoludico, sin dagli anni ’40, quando il concetto di videogioco non era nemmeno stato pensato, ma si iniziavano a vedere le prime tecnologie elettroniche, fino ai giorni nostri con lo sviluppo delle console nei primi anni 2000. Lo stile di disegno è molto immediato e leggero, a volte anche umoristico, ma non manca mai di rappresentare per il meglio ogni tipo di informazione riportata. Il volume è disponibile solo in lingua inglese, ma è sicuramente un pezzo da collezione per chiunque ami i videogiochi e voglia saperne di più.

Funko POP di Mewtwo

Per i più grandi fan di Pokémon

Pokémon è ancora oggi uno dei franchise più amati e conosciuti al mondo: se conoscete un giocatore che ancora oggi ama collezionare i mostri tascabili, potrebbe rivelarsi un'ottima idea quella di proporre un gadget a tema. In questo caso, vogliamo proporvi il Funko POP di Mewtwo, il Pokémon leggendario di tipo Psico della prima generazione e, ancora oggi, uno dei mostriciattoli più popolari della serie. Si tratta di una figura in vinile da 9,5 cm, perfetta come oggetto da collezione da esporre nella propria stanza, magari su una scrivania da gioco.

Cable Guys di Spyro

Per tenere al sicuro i vostri controller

Se siete alla ricerca di un gadget che non possa non solo fungere da statuetta da collezione, ma possa rivelarsi utile per gli stessi giocatori, vi consigliamo di dare un'occhiata alla linea di Cable Guys, veri e propri porta controller ispirati ai franchise più famosi. In questo caso, vogliamo proporvi il Cable Guys di Spyro, il mitico protagonista di Spyro the Dragon: si tratta di una statuetta sorprendentemente dettagliata per i suoi 20 cm di altezza ed è perfettamente in grado di tenere al sicuro controller, smartphone e altri accessori a tema videoludico. Un'ottima idea regalo per unire l'utile al dilettevole.

Mini Arcade di Street Fighter 2

Un tuffo nel passato

L'era dei cabinati arcade è stata ormai superata da tempo, ma è impossibile non ricordare che molte saghe leggendarie hanno fatto il loro esordio nelle sale giochi. Un'idea regalo molto originale, e che sarà senza dubbio gradita dai giocatori più nostalgici, è dunque questo Mini Arcade di Street Fighter 2, uno dei titoli più importanti nella storia dei picchiaduro 1 vs 1. Si tratta di una fedele riproduzione in scala ispirato dall'originale cabinato di Street Fighter 2 Champion Edition, perfettamente funzionante: con Joystick e pulsanti d'azione meccanici e uno schermo da 3,25 pollici, i giocatori potranno non solo esporre questo oggetto da collezione nella propria stanza, ma anche decidere all'occorrenza di fare al volo qualche incontro per tornare agli anni '90.

T-Shirt di Baldur's Gate 3

Per i fan del gioco dell'anno

Se c'è un videogioco che più di tutti è riuscito a conquistare pubblico e critica, quello è senza ombra di dubbio Baldur's Gate 3, il GDR a turni di Larian Studios ispirato all'universo di Dungeons & Dragons. Se conoscete un giocatore che abbia passato tantissime ore in compagnia del gioco dell'anno 2023, un'idea regalo vincente può rivelarsi indubbiamente la T-Shirt ufficiale di Baldur's Gate 3: si tratta di una maglietta realizzata in cotone con il logo del videogioco in bella vista, disponibile in diverse taglie da uomo e donna. Se siete indecisi su un regalo da fare a un giocatore, con una maglietta a tema andrete sempre sul sicuro.