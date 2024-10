Con questa TV TCL ogni frame conta: GIOCA AL TOP con immagini nitide e ultra-reattive! (-100€)

Siete alla ricerca di una TV per giocare e per godervi appieno l'intrattenimento? L'eccezionale TCL 65QM8B con pannello QLED 144Hz, 4K HDR Premium 1300nit e Google TV, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Inizialmente proposta a 849,90€, oggi può essere vostra per soli 749,90€. Questo significa che vi godrete uno sconto di 100€, un’occasione imperdibile per chi cerca la massima qualità di visione. Insieme alla sua capacità di offrire colori accurati e dettagli precisi grazie alla tecnologia Quantum Dot e alla sua fluidità di movimento, è perfetta per gli appassionati di film d'azione, sport e videogiochi. Gli speaker Onkyo 2.0 portano l'esperienza sonora a un livello di realismo incredibile con la tecnologia Dolby Atmos e DTS: X, mentre Google TV offre intrattenimento illimitato e semplice integrazione con i dispositivi Apple attraverso Apple Airplay 2 e Homekit.

TV TCL 65QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

Il TCL 65QM8B è uno splendido televisore che si adatta perfettamente alle esigenze di chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. Grazie alla tecnologia 4K HDR PREMIUM 1300 e al pannello Quantum Dot, questo TV promette un'esperienza visiva di alto livello, caratterizzata da colori vivaci e dettagli incredibilmente nitidi. È ideale, dunque, per gli appassionati di cinema che desiderano godersi i loro film preferiti con una qualità d'immagine superlativa. Inoltre, il display con nativi 144Hz assicura una fluidità d'immagine eccezionale, rendendolo perfetto anche per la visione di eventi sportivi o per giocare ai videogiochi più dinamici.

Per gli appassionati di gaming, il TCL 65QM8B offre caratteristiche irresistibili come la compatibilità con HDMI 2.1, ALLM, e VRR 144Hz, oltre a Game Bar, FreeSync Premium Pro e Game accelerator 240Hz, che ottimizzano l'esperienza di gioco riducendo al minimo la latenza e migliorando le già eccellenti qualità d'immagine. Il sistema audio ONKYO 2.0, specificamente progettato per offrire precisione e chiarezza, unito al supporto per Dolby Atmos e DTS: X, garantisce un'immersione sonora di qualità superiore. Aggiungendo le funzionalità smart come Google TV, il controllo vocale hands-free con Google Assistant e la compatibilità con Alexa, AirPlay 2 e HomeKit, si rivela una scelta di prim'ordine per chiunque desideri un centro di intrattenimento completo in grado di soddisfare diverse necessità, dal cinema in casa, al gaming, alla semplice navigazione online.

Disponibile a 749,90€, rispetto al prezzo originale di 849,90€, il TCL 65QM8B è un investimento vale la pena considerare per chi è alla ricerca di un'esperienza home cinema completa e immersiva. Grazie alla sua qualità dell'immagine, prestazioni di gioco ottimizzate e soluzioni audio avanzate, consigliamo l'acquisto di questo televisore a chi desidera unire in un unico prodotto l'eccellenza tecnologica e un intrattenimento di qualità superiore.

