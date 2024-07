Company of Heroes 3 a soli 20€ con tanti contenuti esclusivi!

Avete effettuato i pre-order su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate le uscite ufficiali, oggi vi consigliamo un altro gioco emozionante. Company of Heroes 3 è disponibile ora a soli 20,44€ anziché 23,62€, con uno sconto del 13%! Questo titolo, adatto ai giocatori dai 18 anni in su, include la prestigiosa Launch Edition Metal Case, che racchiude una custodia metallica, un libro da collezione, una mappa, un distintivo, e un esclusivo pacchetto DLC della Brigata del Diavolo. "Company of Heroes 3" vi promette un'esperienza di gioco senza precedenti, fondendo azione, tattica e strategia in un teatro di guerra rinnovato che metterà alla prova le vostre capacità su diversi fronti. Non perdete l'occasione di aggiungere questo capolavoro alla vostra collezione a un prezzo vantaggioso!

Company of Heroes 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Company of Heroes 3 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di giochi di strategia e di guerra. Consigliato a chi ama immergersi in esperienze tattiche e strategiche profonde, questo titolo offre combattimenti intensi e una ricchezza di scelte tattiche che soddisferanno sia i veterani dei giochi di strategia sia i nuovi utenti in cerca di sfide avvincenti. Grazie alle nuove modalità, Company of Heroes 3 si rivela più versatile e appagante che mai, con opportunità di gameplay che premiano il pensiero strategico e la capacità di adattamento. Con il suo realismo, i diversi teatri di guerra per esplorare nuove strategie e la varietà di ambientazioni dei campi di battaglia, offre un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

La Launch Edition Metal Case di Company of Heroes 3 arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco con contenuti esclusivi, rendendolo il regalo ideale per i collezionisti e gli amanti della serie. Creato per soddisfare anche i giocatori più esigenti, questo capitolo rappresenta il culmine dell'azione strategica militare, dove ogni decisione può influenzare l'esito della battaglia. Tra strategie a lungo termine, mappe che rendono unica ogni campagna e un'immersiva narrazione nel Nordafrica, ogni partita promette di essere indimenticabile.

La Launch Edition Metal Case di Company of Heroes 3 offre non solo un gameplay immersivo e una narrazione avvincente, ma anche un ricco set di oggetti da collezione che arricchiranno l'esperienza di gioco. Con un prezzo scontato a 20,44€, questa edizione è l'acquisto ideale per gli appassionati della serie e per chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco strategica profonda e significativa.

Vedi offerta su Amazon