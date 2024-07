Cluedo di Harry Potter a 20€: divertimento e tensione magica!

Cluedo è uno dei giochi da tavolo più amati in Italia. Oggi vi consigliamo il Cluedo di Harry Potter, attualmente in promozione su Amazon, invitandovi a immergervi nelle magiche atmosfere di Hogwarts. Diventate veri investigatori, scegliete il vostro personaggio prediletto fra Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna e Neville e iniziate la vostra avventura per risolvere misteriosi enigmi. Visitate luoghi iconici e usate la polvere volante per muovervi sul tabellone. Originariamente proposto a 34,90€, ora potete acquistarlo per soli 19,90€, con un notevole 43% di sconto. Questa edizione speciale è l'ideale per serate in famiglia o con gli amici, dove vi cimenterete nel classico gioco del mistero con un tocco magico.

Cluedo di Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cluedo di Harry Potter rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti del mondo magico di J.K. Rowling che vogliono immergersi ancora una volta nelle atmosfere di Hogwarts, ma questa volta, con un pizzico di mistero in più. Questo gioco da tavolo è pensato per le persone che amano la saga del celebre mago, e apprezzano anche la sfida intellettuale di risolvere enigmi e misteri, facendo appello alla loro logica e capacità deduttive. Grazie alla sua natura immersiva e alla capacità di riunire da 3 a 6 giocatori, è perfetto per serate in famiglia o con gli amici, adatto a partire dai 9 anni in su.

Impersonando i personaggi della saga, i partecipanti visitano luoghi iconici del castello e altri ambienti magici per raccogliere indizi che risolveranno nuovi misteri. Questa special edition incorpora elementi unici come la Polvere Volante per spostarsi sul tabellone, aggiungendo un tocco di magia al gioco del mistero classico. Con carte dei sospetti, identità dei personaggio e un tabellone personalizzato, questo gioco promette divertimento magico in famiglia o con gli amici. Se siete fan di Harry Potter alla ricerca di vivere serate in chiave magica, o se volete introdurre la magia di Hogwarts a nuovi adepti in maniera originale e divertente, questo gioco da tavolo fa al caso vostro.

Attualmente offerto a 19,90€ invece di 34,90€, il Cluedo di Harry Potter è l'acquisto ideale per gli appassionati del mondo di J.K. Rowling. Offre ore di intrattenimento e sfide intellettuali permettendo di vivere avventure uniche. È un gioco perfetto per i fan del maghetto, ideale per regalare momenti magici per tutta la famiglia e agli amici. Si tratta di un gioco che unisce strategia, suspense e la magia di Harry Potter. Da non perdere!

