CHE OFFERTA! Assassin's Creed Mirage PS4 oggi è SCONTATO del 40%!

L'attesa è finalmente terminata e Assassin's Creed Shadows è stato finalmente annunciato. Sebbene il gioco sia già disponibile per il preorder, dovremo aspettare fino a novembre per poterci finalmente giocare. Se siete indecisi su cosa giocare nell'attesa, vi segnaliamo un'ottima offerta per recuperare un altro capitolo del franchise. Infatti, oggi Amazon vi consente di acquistare Assassin's Creed Mirage a soli 29,99€, con uno sconto del 40% sul prezzo originale di 49,99€. Nel gioco, vestirete i panni di un giovane ribelle che si trasforma in un Maestro Assassino ed esplorerete una Bagdad ricca di vita e segreti. Questo titolo rappresenta un ritorno alle origini della serie, con una storia e un gameplay ricchi di azione e alcuni pregi e difetti riconducibili alle vecchie uscite. Un'esperienza di gioco che, pur attingendo dalla tradizione, mostra come il mondo degli Assassini sia ancora pieno di fascino e sfide da scoprire.

Assassin's Creed Mirage per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Assassin's Creed Mirage è consigliato agli appassionati della saga che non hanno ancora avuto modo di recuperare l'ultima avventura ambientata nel mondo degli Assassini. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco offre un'esperienza più ridotta in termini di contenuti rispetto ai titoli precedenti, ma con una maggiore enfasi su una narrazione coesa e personaggi ben sviluppati. Il gameplay ritorna alle radici della serie, privilegiando un approccio diretto e un'attenzione particolare alle acrobazie e agli assassinii, anche se ciò comporta l'assenza di alcune innovazioni interessanti che erano state introdotte nei capitoli precedenti. Se cercate un'avventura meno diluita e più concentrata, con un forte focus sulla storia e sullo sviluppo del personaggio senza le distrazioni di un mondo eccessivamente vasto, Assassin's Creed Mirage è la scelta che fa per voi.

Invece, il gioco potrebbe non soddisfare i giocatori in cerca della vasta libertà di esplorazione e dell'abbondanza di contenuti secondari che caratterizzavano i titoli più recenti della serie, come Odyssey e Valhalla. Insomma, Assassin's Creed Mirage si rivela ideale per chi desidera un'esperienza di gioco più focalizzata e intima, pur con alcune imperfezioni, che consente ai giocatori di immergersi in un capitolo che omaggia i primi, leggendari inizi di una saga ormai iconica.

In super offerta a soli 29,99€,con uno sconto del 40% sul prezzo di listino, Assassin's Creed Mirage rappresenta una proposta interessante per chi ama l'azione narrativa e la profondità storica. Nonostante certe imperfezioni ereditate dai suoi predecessori, il ritorno alle atmosfere e alle meccaniche che hanno reso grande la serie rende questo titolo affascinante sia per i fan di lunga data, che per i nuovi giocatori.

Vedi offerta su Amazon