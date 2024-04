Bundle Xbox Series S + 3 mesi GamePass Ultimate: RISPARMIA il 20% ora!

Segnaliamo ai nostri lettori che la console Xbox Serie S con 3 mesi GamePass Ultimate è attualmente in offerta su eBay a soli 239,99€, rispetto al prezzo originale di 299,90€. Questo vi permette di godere di uno sconto del 20%, consentendovi di scoprire le prestazioni di una console di ultima generazione a un prezzo eccezionale. Non perdete l'occasione di entrare nel mondo Xbox con un'offerta così vantaggiosa.

Bundle Xbox Series S + 3 mesi GamePass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Xbox Series S con 3 mesi GamePass Ultimate si rivela un'opzione d'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano esplorare un vasto catalogo di titoli senza il bisogno di effettuare acquisti aggiuntivi. Questa offerta garantisce l'accesso immediato a una libreria in continua espansione di giochi attraverso l'abbonamento GamePass Ultimate, includendo ultime uscite e classici indimenticabili. Questa console si adatta perfettamente a coloro che cercano prestazioni di nuova generazione a un prezzo accessibile, consentendo di godere dei titoli più esigenti e delle funzionalità avanzate che la piattaforma può offrire.

Allo stesso tempo, è anche una scelta eccellente per chi vuole fare il grande salto nella next-gen senza gravare eccessivamente sul proprio budget. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta a qualsiasi spazio, rendendola perfetta anche per chi ha limitazioni di spazio ma non vuole rinunciare alla qualità dell'esperienza videoludica.

In definitiva, con un prezzo promozionale di soli 239,99€, rispetto a quello originale di 299,90€, la console Xbox Series S con 3 mesi GamePass Ultimate rappresenta un'affare imperdibile per gli appassionati di videogiochi. Offrendo velocità, prestazioni di alta qualità e accesso esteso ai giochi senza il bisogno di acquisti addizionali, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per portare la vostra esperienza videoludica al livello successivo.

