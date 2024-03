PREZZO SHOCK! Slaps and Beans 2 per Switch a SOLI 29,99€!

Oggi Amazon propone un'offerta molto vantaggiosa per tutti i giocatori che non hanno ancora avuto modo di recuperare Slap and Beans 2, il titolo che omaggia l'iconica coppia cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill con tanto humor e un pizzisco di azione. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco promette ore di divertimento con un sistema di combattimento migliorato, un doppiaggio in più lingue e la celebre colonna sonora degli Oliver Onions. Inclusi nella confezione un mini-artbook e un poster del film, che arricchiscono l'esperienza di gioco dei giocatori più nostalgici. Oggi potete acquistarlo in super offerta a soli 29,99€, con un risparmio del 14% sul prezzo originale di 34,99€.

Slaps and Beans 2 per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Slaps and Beans 2 per Nintendo Switch è l'acquisto ideale per tutti i fan della celebre coppia cinematografica che desiderano rivivere le emozionanti avventure dei loro eroi in chiave videoludica. Questo gioco è pensato per appassionati di tutte le età che cercano azione e divertimento, ma anche un tuffo nostalgico nell'universo di Bud Spencer e Terence Hill. Grazie a un sistema di combattimento migliorato che rispecchia le famose scazzottate dei film, abilità e potenziamenti esclusivi per ciascun eroe, il gioco offre un'esperienza unica e immersiva. Perfetto per giocare in cooperativa, questo titolo offre ai giocatori la possibilità di scoprire numerosi minigiochi e di sfidarsi in modalità party fino a 4 giocatori.

Slaps and Beans 2 si rivolge anche ai nuovi giocatori che vogliono scoprire l'alchimia e lo spirito di avventura che ha reso celebre questa coppia attraverso un medium moderno come il videogioco. Con il suo mix di azione, humor e un pizzico di nostalgia,si rivela un ottimo acquisto per chi cerca un'esperienza di gioco al tempo stesso emozionante, divertente e ricca di rimandi all'epoca d'oro dello spettacolo italiano.

