Dopo aver già reso disponibili i nuovi giochi gratuiti del mese su PlayStation Plus Extra e Premium, è purtroppo arrivato anche il consueto momento di scoprire quali sono i titoli a cui dovremo rinunciare tra qualche settimana.

Sony ha infatti già svelato la lista di titoli in uscita dal servizio in abbonamento per il prossimo mese, che apprendiamo in anticipo grazie a un aggiornamento del catalogo per il mercato giapponese e asiatico (via PlayStation LifeStyle).

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista completa che potete trovare qui di seguito:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi rimossi dal 15 luglio 2025

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Dying Light 2: Stay Human

Job Simulator

Remnant 2

Il titolo più interessante della line-up è con buona probabilità Crisis Core, remake del prequel di Final Fantasy VII che ci porterà a scoprire la storia di Zack Fair, prima degli eventi del settimo videogioco.

Molto interessante anche Remnant 2, l'action-shooter in terza persona con un gameplay ispirato ai soulslike, in grado di mettere a seria prova le vostre capacità.

Tutti e 4 i titoli che vi abbiamo segnalato non saranno più disponibili per il download gratuito a partire dal terzo martedì del prossimo mese, ovvero il 15 luglio 2025: in tale giornata verrà infatti aggiornato nuovamente il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium (potete iscrivervi acquistando gift card apposite su Amazon).

Il mio consiglio come sempre è quello di giocarvi questi titoli il prima possibile, così da poterli provare o eventualmente completare prima che sia troppo tardi: dopo la loro rimozione potrete continuare le vostre avventure soltanto acquistando le effettive copie di gioco.

Fortunatamente la lista di giochi sembra essere abbastanza breve per questo mese, anche se c'è sempre la possibilità che possa espandersi nelle prossime ore: mi auguro ovviamente che ciò non accada, ma se ci saranno aggiornamenti vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.