La compatibilità tra due console può nascondere delle insidie, e questo lo sa bene il nostro Salvatore Pilò che mi ha riferito una vicenda parecchio controversa che riguarda Gex Trilogy su Nintendo Switch 2.

Il titolo è stato pubblicato da Limited Run Games, il cui motore Carbon Engine dedicato alle rimasterizzazioni di giochi molto vecchi sembra essere completamente incompatibile con la nuova console Nintendo.

Come segnalato su Reddit, infatti, l'ultimo progetto dedicato al ritorno di Gex non funziona su Switch 2. Non intendo dire che "funziona male", ma che è letteralmente ingiocabile come potete vedere dalle testimonianze. Non si può avviare il gioco acquistato perché incompatibile, a differenza di come viene comunicato.

Tuttavia, Gex Trilogy viene segnalato come supportato all'interno dell'eShop su Nintendo Switch 2, e da qui inizia lo strano calvario.

Mentre Limited Run Games comunica l'incompatibilità ammettendo di sapere che alcuni giochi non sarebbero stati funzionanti al day one su Switch, spiegando che una patch per il Carbon Engine è stata inviata a Nintendo per la segnalazione (come segnala anche Game Rant in queste ore), Pilò inizia a mandare una serie di ticket tra Nintendo e Limited Run per poter risolvere la questione.

Dopo il suggerimento del supporto clienti di «cancellare i dati di gioco e procedere ad un nuovo download», a cui è seguita un'altra serie di spiegazioni, il collega riesce dapprima a parlare telefonicamente con un addetto e poi ad avere un altro indirizzo mail in cui illustrare il problema nella speranza di ottenere un rimborso.

L'ultima risposta al ticket nega il rimborso e, nel tentare di offrire una soluzione, consiglia di leggere recensioni di «siti esterni» per potersi informare.

Vi riporto il passaggio in questione della mail che mi è stata inviata personalmente da Pilò:

«Siamo spiacenti, ma come indicato sulla ricevuta di acquisto, non siamo in grado di offrire rimborsi per i contenuti acquistati tramite Nintendo eShop. Abbiamo cercato di chiarire tale aspetto prima del completamento della transazione, attraverso l'accordo che ha accettato e tramite le informazioni visualizzate a schermo prima della conferma dell’acquisto.

Puó trovare maggiori informazioni nella seguente web: www.nintendo.co.uk/-1379023.html. Le consigliamo inoltre di leggere attentamente la descrizione dei giochi prima di effettuare un acquisto, nonché di consultare il nostro sito ufficiale dove viene spiegata la compatibilità con Nintendo Switch 2:

https://www.nintendo.com/it-it/-2786092.html La invitiamo anche a visitare il sito Nintendo per maggiori informazioni sui giochi disponibili per i nostri sistemi. Infine le ricordiamo che numerosi siti esterni offrono recensioni che possono aiutarla a prendere decisioni di acquisto più consapevoli.»

Questa storia è frutto di una evidente mancanza di comunicazione tra Nintendo e Limited Run Games, ma che per nessun motivo può ricadere sul cliente finale.

Oltre al mancato rimborso, la beffa per quanto mi riguarda è insita nel fatto che il supporto clienti di un'azienda consigli di leggere «siti esterni» come il nostro quando l'errore è chiaramente da un solo lato.

Dopo la pubblicazione di questa notizia abbiamo chiesto un commento ai rappresentanti italiani di Nintendo, e non mancheremo di aggiornarvi nel caso ci siano novità.

Nel frattempo, non comprate Gex Trilogy per Nintendo Switch 2.