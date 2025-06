Bungie che ha annunciato la decisione di posticipare senza una data precisa il lancio di Marathon, l'atteso shooter previsto per PlayStation 5 e PC.

Il team promette aggiornamenti entro la fine del 2025 nel comunicato ufficiale, lasciando i fan in attesa di notizie concrete su quello che doveva essere uno dei titoli più ambiziosi dell'anno.

La data originariamente fissata per il 23 settembre è ormai un ricordo, sostituita da un impegno generico verso il perfezionamento dell'esperienza di gioco.

In un post pubblicato sul sito ufficiale di Bungie, lo sviluppatore ha dichiarato:

«Attraverso ogni commento e conversazione in tempo reale sui social media e Discord, la vostra voce è stata forte e chiara. Abbiamo preso questo a cuore, e sappiamo di aver bisogno di più tempo per forgiare Marathon nel gioco che rifletta veramente la vostra passione. Dopo molte discussioni all'interno del nostro team di sviluppo, abbiamo preso la decisione di posticipare l'uscita del 23 settembre.»

Il tempo extra concesso allo sviluppo, secondo Bungie, servirà a «dare al team la possibilità di creare l'esperienza intensa e ad alto rischio su cui un titolo come Marathon è costruito». Ciò significa approfondire il rapporto tra gli sviluppatori e i giocatori.

Lo studio ha specificato di voler migliorare il gioco di sopravvivenza, raddoppiare l'impegno sull'universo di Marathon e aggiungere più esperienze sociali. Questo si tradurrà in incontri con l'IA migliori nel progetto PvPvE, una narrazione ambientale più ricca e un'esperienza superiore sia per i giocatori in singolo che per le squadre di due.

Il comunicato conclude così:

«Ci faremo sentire di nuovo più avanti in autunno, quando potremo condividere i progressi che abbiamo fatto, insieme alla nuova data di uscita del gioco. Grazie ancora per la vostra pazienza e, cosa ben più importante, per la vostra passione. Il vostro continuo feedback ci aiuterà a rendere Marathon l'incredibile esperienza di gioco che tutti sappiamo possa essere.»

Si era detto più volte che Marathon non sarebbe stato il nuovo Concord. In un certo senso è vero, perché Marathon rischia seriamente di non uscire nemmeno.