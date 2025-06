I videogiochi ci regalano delle situazioni strane, di tanto in tanto, e tra queste c'è sicuramente il fatto che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è diventato il miglior videogioco del 2025 su Metacritic.

Nel sito aggregatore di recensione, infatti, in questo preciso momento il videogioco d'esordio di Nintendo Switch ha raggiunto la stessa valutazione di Clair Obscur: Expedition 33, ovvero un sonoro 93 su 100.

Si tratta, ovviamente, della versione Nintendo Switch 2 con gli aggiornamenti tecnici inseriti nel gioco per la nuova console che le recensioni hanno premiato abbondantemente.

Questo nuovo risultato del capolavoro d'esordio di Wii U e Nintendo Switch dimostra quanto le strategie di rilancio delle console possano influenzare profondamente le percezioni sul mercato videoludico contemporaneo. Per molti, paradossalmente, l'arrivo delle Nintendo Switch 2 Edition degli ultimi The Legend of Zelda rappresenta anche una sorta di nuovo day one, quindi avere una classifica del genere è ancora più surreale.

Ci dimostra anche il valore del videogioco del 2017, che ancora oggi rimane un titolo che viene apprezzato largamente ed è degno di ricavarsi nuovamente un posto nello scenario videoludico attuale.

Certo, bisogna sempre specificare che stiamo parlando di videogiochi di molti anni fa rivenduti a prezzo pieno ed è una cosa che fa riflettere. Nel caso specifico di Breath of the Wild, questa nuova edizione non include nemmeno tutti i contenuti scaricabili del gioco originale, una scelta che alcuni considerano discutibile per un titolo già ampiamente monetizzato negli anni precedenti.

Vedremo se queste nuove versioni saranno capaci anche di ingigantire le vendite dell'originale, considerato che Nintendo Switch 2 è già un successo assoluto in molti mercati.

Per ora il gioco di lancio, ovvero Mario Kart World, si è dimostrato senza ombra di dubbio il titolo più degno per accompagnare la nuova generazione, guardando le vendite complessive finora.