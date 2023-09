Slaps and Beans 2 | Recensione - Schiaffi, fagioli e nostalgia

Un uomo viene trascinato addormentato dal suo cavallo per le lande desolate del vecchio West, mentre in sottofondo parte un inconfondibile fischiettare: è l'inizio di uno dei film più iconici del cinema italiano. Lo chiamavano Trinità, del 1970, è la pellicola che ha consacrato Bud Spencer e Terence Hill come una delle coppie di attori più famose e riuscite, non solo nel nostro Paese, ma anche in tanti altri.

Basti pensare che quella famosa melodia "fischiettata" è stata ripresa anche in Django Unchained, film del 2012 di Quentin Tarantino. Sono tantissimi i giovani cresciuti guardando le scazzottate di Bud e Terence e tra questi ci sono gli sviluppatori del Trinity Team (che abbiamo avuto occasione di intervistare in passato), che tornano a distanza di oltre cinque anni con Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2.

Il videogioco era stato annunciato nel 2021 con una campagna su Kickstarter, proprio come il precedente capitolo, riuscendo a ottenere e superare in breve tempo la cifra necessaria per dare alla luce il nuovo titolo. Il successo del primo capitolo (qui la recensione) ha infatti spinto il Trinity Team a realizzarne un secondo, sempre in stretta collaborazione con la Buddy Production, società che si occupa di gestire i diritti legati alla figura e ai film di Bud Spencer.

Tante sono le novità di questo secondo capitolo, che offre nuove chicche per i fan, come un inedito doppiaggio italiano e tante storiche canzoni tratte dai grandi film della coppia. Il gioco è ora disponibile per tutte le console di vecchia e nuova generazione e per l’immancabile PC tramite Steam. Dopo aver passato ore e ore di scazzottate, vi raccontiamo com’è questa nuova avventura di Bud Spencer e Terence Hill nel mondo dei videogiochi.

Altrimenti… Altrimenti ci arrabbiamo

Slaps and Beans 2 è un picchiaduro a scorrimento, ma ancor prima di questo è un enorme omaggio a una delle coppie del cinema che più ha segnato intere generazioni con i suoi leggendari film. L’amore per Bud Spencer e Terence Hill supera anche i confini italiani: sono infatti tantissimi i Paesi che ricordano con enorme affetto le pellicole dei due attori, soprattutto Germania e Ungheria.

Questo immenso amore verso il duo, le risate e i momenti spensierati che i loro film hanno saputo donare a tante persone sono la vera forza motrice che ha spinto il Trinity Team a creare ben due titoli dedicati alla coppia, e questo affetto, provato dagli stessi sviluppatori, lo si coglie sin dai primi momenti del gioco.

La storia si ricollega alla fine del primo capitolo, con Bud e Terence dispersi su una zattera nell’oceano, con solo qualche razione di fagioli in scatola per sostentarsi. Dopo qualche immancabile battibecco tra i due, l’agognata terra viene avvistata e la coppia sbarca su un’isola che sarà molto familiare ai fan dei film, data la presenza di ippopotami e banane in quantità.

Da qui inizia un viaggio nostalgico tra i vari livelli del gioco, una sorta di set in due dimensioni che ci guiderà in varie ambientazioni ispirate ai film più famosi della coppia, tra Altrimenti ci arrabbiamo, Pari e dispari o I due superpiedi quasi piatti, oltre a molti film in cui era presente solo Bud Spencer, come Banana Joe o Bomber.

Il gioco è una lettera d'amore dedicata ai film di Bud Spencer e Terence Hill.

La storia ideata dal Trinity Team è semplice, ma, grazie soprattutto a una scrittura dei dialoghi e dei personaggi che ricalca perfettamente lo stile dei film della coppia. Ogni livello sarà pieno di battute e citazioni tratte dalle scene più famose del duo, garantendo parecchie risate man mano che si avanzerà nella trama. Saranno inoltre presenti, soprattutto nascosti come easter egg, anche diversie alla cultura degli anni ’80 in particolare.

La marcia in più di Slaps and Beans 2 sta nell’ottimo doppiaggio in italiano, che vede tra gli interpreti Michele Gammino (voce storica di Harrison Ford e di altri grandi attori), che già in passato aveva doppiato Terence Hill in diversi film, e Bruno Schirripa, che riesce a fare un ottimo lavoro nel sostituire il compianto Glauco Onorato come voce italiana di Bud Spencer. In alcuni frangenti sembrerà davvero di assistere a un film interattivo della coppia, soltanto realizzato in due dimensioni.

La struttura del gioco è rimasta grossomodo simile a quella del primo capitolo, con una serie di livelli da affrontare in ordine che stavolta mostrano un bilanciamento tra azione, mini-giochi e puzzle ambientali molto più equilibrato.

Il team di sviluppo ha voluto rendere ancor più marcate le differenze tra Bud e Terence in termini di gameplay, non soltanto nel combattimento, di cui parleremo a breve, ma anche nell’esplorazione. Già nel primo Slaps and Beans erano presenti diversi enigmi in cui bisognava utilizzare le capacità uniche di uno o dell'altro personaggio per proseguire: questi tornano anche nel secondo titolo, stavolta però nettamente migliorati.

Terence Hill resta sempre il personaggio agile: avrà la capacità di arrampicarsi su strutture verticali e dondolarsi tra alcune sporgenze; Bud Spencer potrà invece spostare carichi pesanti e rompere a schiaffoni casse resistenti. Una maggior diversificazione dei personaggi, dunque, e gli enigmi ambientali ne escono arricchiti, risultando più stimolanti. Giocando da soli sarà possibile cambiare personaggio in ogni momento con la semplice pressione di un tasto, mentre giocando in cooperativa bisognerà coordinarsi con il partner.

Giocare il titolo in cooperativa è ovviamente il miglior modo di vivere la storia di Slaps and Beans 2 (lo trovate anche su Amazon), ma il gioco è molto godibile anche da soli. Peccato soltanto per l’assenza, anche questa volta, della cooperativa online: sarà infatti possibile giocare in due solo in locale.

Questo non l’ho mai picchiato

Passiamo a parlare di schiaffi seri, ossia del combat system di Slaps and Beans 2. La struttura del gioco non è cambiata molto rispetto a quanto visto nel primo titolo, e giustamente, aggiungeremmo, dato che per le avventure di Bud Spencer e Terence Hill la formula del picchiaduro a scorrimento è la perfezione. Trinity Team però non si è limitata a realizzare una copia del primo gioco, ma ne ha migliorato e ampliato ogni aspetto.

Il combat system è stato ampliato e reso più vario e articolato

I comandi ci consentiranno di utilizzare attacchi leggeri o pesanti, di eseguire parate, di raccogliere oggetti (o avversari!) per lanciarli e infine di correre. Il combat system molto basilare del primo capitolo è stato ampliato e reso più articolato: ora gli attacchi pesanti non consumeranno più una delle tre tacche della Barra della Resistenza, ma saranno utilizzabili

Premendo attacco leggero e forte insieme si potrà utilizzare una sorta di tecnica speciale, una doppia manata ad effetto gong per Bud e un calcio nelle parti basse per Terence; questi attacchi consumeranno la Resistenza.

Ma non è finita qui, perché, in base al posizionamento del giocatore e dei nemici, sarà possibile eseguire degli attacchi speciali basati sulla situazione: ad esempio, sarà possibile colpire con un doppio pugno a martello due nemici contemporaneamente oppure prenderli e sbattere la testa dell'uno contro quella dell'altro. Questa ottima trovata garantisce una buona varietà di mosse per entrambi i nostri eroi.

L’attacco in corsa è stato ridimensionato; questo perché nel primo titolo era molto facile abusarne, dato che consumava poca resistenza e faceva molto danno. Ora consumerà un’intera tacca della Barra della Resistenza, in modo che non sia possibile utilizzarlo a ripetizione, a meno che non si ottenga uno speciale power up.

Altra grande aggiunta sono proprio i power up, che sarà possibile raccogliere nei livelli per poi attivarli al momento giusto. Alcuni saranno specifici per un determinato personaggio, come, ad esempio, la super forza per Bud Spencer e la super velocità per Terence Hill; altri, come appunto la possibilità di non consumare Resistenza per gli attacchi in corsa oppure una sorta di invincibilità per pochi secondi, saranno universali.

Altra novità del sistema di combattimento sono gli attacchi caricati. Tenendo premuto uno dei due tasti d’attacco, Bud o Terence caricheranno il pugno, il che rallenterà di molto la capacità di movimento, ma allo stesso tempo garantirà una maggior potenza di attacco del loro destro.

L’effetto visivo è molto divertente, soprattutto nel caso di Bud, che farà volare in aria i nemici proprio come succedeva nei film. In questo stato si potranno subire danni, ma si avrà una sorta di armor che impedirà l'interruzione dell’azione.

Le differenze tra Bud e Terence ora saranno ancor di più rispetto al passato, anche dal punto di vista del combattimento. Bud è il solito tank indistruttibile, che, se circondato da avversari, potrà sbaragliarli tutti citando le famose scene dei film in cui tutti si accaniscono contro di lui per poi essere fatti volare via. Terence invece, grazie alla sua agilità, potrà sfruttare molto di più l’ambiente per tirare potenti calci volanti e non solo.

Il lancio di oggetti presenterà poi delle grandi differenze a seconda del personaggio: Bud Spencer potrà caricare l’oggetto in suo possesso per aumentare i danni, Terence Hill avrà invece la possibilità di mirare al bersaglio con grande precisione.

Anche i nemici sono ora molto più vari: alcuni saranno più resistenti e in grado di parare, altri ci caricheranno costantemente e potranno persino rubare il cibo rimasto a terra per impedirci di curarci, mentre alcuni potranno attaccare anche a distanza.

Molto belle anche le boss battle, che non sono strutturate quasi mai in maniera classica: non basterà picchiare il cattivo fino alla sua sconfitta, ma ogni boss avrà diverse fasi, durante le quali l’obiettivo continuerà a cambiare. Alcune di queste fasi saranno dei veri e propri enigmi e sarà necessario capire come risolverli per riuscire a battere il nemico; insomma, situazioni in cui non basteranno soltanto gli schiaffoni ignoranti, ma in cui per avere la meglio sarà doveroso sfruttare l’ingegno della coppia.

In linea generale, dunque, il combat system di Slaps and Beans 2, grazie alle aggiunte del team, appare arricchito sotto ogni aspetto, risultando ancor più godibile che in passato. Chiaramente manca la complessità di combo e manovre di altri recenti picchiaduro a scorrimento, ma forse avrebbero stonato in un gioco dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, che hanno sempre fatto della semplicità di schiaffi e pugni il loro punto di forza.

Giocando da soli, abbiamo notato che in linea di massima la CPU si comporta piuttosto bene, sebbene si manifestino ancora diversi problemi. A volte si "bloccherà", ad esempio, e il personaggio rimarrà fermo senza far nulla; in alcuni casi l'unico modo per farlo avanzare sarà quello di prenderne il controllo diretto. Ci è inoltre capitato più di una volta che il personaggio gestito dalla CPU si fiondasse a mangiare il cibo per curarsi anche quando non aveva quasi nessun danno, mandando così in fumo una preziosa risorsa.

Il coro dei pompieri

Altro aspetto importante di Slaps and Beans 2 (disponibile in varie versioni su Amazon) sono i mini-giochi. Nel primo capitolo questi erano probabilmente il punto debole principale, dato che alcuni erano parecchio difficili da completare, specialmente per un sistema di controlli impreciso e con alcuni sbilanciamenti. Chi ha giocato al precedente titolo ricorderà per esempio l’incubo delle corse in Dune Buggy. La situazione è ora notevolmente migliorata, con mini-giochi molto meglio calcolati e in alcuni casi davvero ben fatti.

In totale avremo otto mini-giochi, alcuni più semplici e immediati, altri più complessi. L’unico con cui abbiamo avuto qualche problemino è stato il primissimo, in cui Bud e Terence dovevano mantenere bilanciato l’asse di una nave che trasportava un enorme carico di banane, pena la perdita dei preziosi frutti. C'erano diversi ostacoli ed è stata dura riuscire a bilanciare il peso dell'imbarcazione facendo correre i due protagonisti a destra e sinistra.

Tra i mini-giochi più riusciti c'è a nostro avviso la Pelota, che ricalca pienamente questo sport di nicchia e che ci siamo ritrovati a rigiocare più volte per puro divertimento. C’è poi un simpatico e immediato gioco di carte, senza contare il mitico coro dei pompieri, un misto tra rhythm game e corsa a ostacoli, la cui finalità sarà quella di allontanarsi dal coro: per raggiungere le postazioni più esterne e fuggire ci si dovrà scambiare di posto con gli altri coristi mentre si tiene il tempo.

Tutti i mini-giochi potranno poi essere rigiocati nella modalità Party Game, che, supportando fino a quattro giocatori, consentirà di affrontarli anche insieme ai propri amici. Soprattutto su Switch, dove abbiamo giocato il titolo, questa scelta si rivela vincente: una volta completata la storia, offrirà infatti un’alternativa valida per le serate tra amici. L’unica piccola pecca sono le istruzioni dei mini-giochi, spesso un po’ striminzite, ma basterà fare qualche partita per capire bene il loro funzionamento.

Altra modalità presente nel menu principale è Juke Box, che consentirà di ascoltare tutti i brani originali dei mitici Oliver Onion (e non solo) presenti nel gioco. Simpatico lo sfondo, in cui vediamo il gruppo storico cantare su un palco, mentre sotto ci sono Bud Spencer e Terence Hill intenti a fare una scazzottata.

I mini-giochi sono migliorati molto e sono molto divertenti da giocare in compagnia

I brani storici sono tanti, alcuni erano presenti anche nel precedente gioco, mentre molti altri sono stati aggiunti, come ad esempio Banana Joe, il tema di Bomber e Fantasy: tutte canzoni indimenticabili che aumentano il fattore nostalgia del titolo.

A livello tecnico, Slaps and Beans 2 presenta una grafica in pixel art migliorata rispetto a quella già buona del primo capitolo, con molti più dettagli in scena e nella creazione dei personaggi, per un effetto complessivo piuttosto ben fatto. Restano alcuni problemi nelle animazioni, specialmente quando si afferrano degli oggetti, e qualche piccolo calo di frame rate nelle situazioni più concitate, ma nulla di troppo problematico.

Abbiamo anche notato qualche problema con le hitbox dei nemici, non sempre precise, e la presenza di alcuni bug che, in un paio di occasioni, ci hanno fatto ricaricare al precedente checkpoint: ad esempio, durante una scazzottata in un livello avanzato, i nemici continuavano a comparire all’infinito, il che aveva anche rallentato notevolmente il gioco. Fortunatamente si è trattato di casi sporadici che non minano la godibilità dell'opera nel suo insieme.