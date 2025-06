Non è facile pianificare un supporto per un gioco single player con leggerezza, ma quando arriva un successo come quello di Clair Obscur: Expedition 33 è ovvio che un team come Sandall Interactive voglia pensare di capitalizzare sulla fidelizzazione del proprio pubblico.

Gli sviluppatori hanno infatti iniziato a ragionare su come andare oltre i confini iniziali del progetto, aprendo scenari inediti per quello che potrebbe trasformarsi da singolo titolo di culto a franchise di respiro internazionale.

Come riporta PCGamesN, Sandfall Interactive ha recentemente condiviso una visione più ampia delle proprie intenzioni future attraverso i proprio canali ufficiali.

«Stiamo esplorando una vasta gamma di miglioramenti futuri», spiega il team facendo qualche esempio: «dalle funzionalità di accessibilità ai nuovi contenuti, oltre a tutti i tipi di elementi che stiamo attivamente valutando.»

La natura di Clair Obscur: Expedition 33 darebbe agli sviluppatori molti spunti interessanti per approfondire la narrativa con dei contenuti di gioco extra. L'ipotesi più intrigante riguarda la creazione di contenuti aggiuntivi che potrebbero esplorare le spedizioni precedenti, in particolare la famosa Spedizione 60 che è diventata un tormentone nella community e nasconde segreti potenzialmente interessanti.

Ma i nuovi contenuti potrebbero essere anche modalità di sfida inedite che testino le abilità dei giocatori più esperti, oppure per contenuti che arricchiscano l'esperienza esistente senza necessariamente aggiungere ore di gameplay.

Vedremo come intenderà muoversi Sandfall Interactive per gestire quello che, con tutta probabilità, era un successo difficile da immaginare. Il quale è stato condiviso anche da Hideo Kojima, che vede nel JRPG francese un ideale da seguire (nella speranza che non faccia perdere la bussola al team).

Intanto il team ha già messo mano a Clair Obscur: Expedition 33 un sacco di volte cercando di migliorare il gioco e risolvere ogni problema. Relativamente alla sfida, tra l'altro, uno degli ultimi update ha dato ai giocatori nuove libertà per creare la propria sfida ideale.