BRIVIDO: divertimento e spaventi a soli 32€!

Se amate i giochi da tavolo, ecco un'offerta per voi. BRIVIDO è un'avventura entusiasmante per 2-6 giocatori, perfetta per dai 6 anni in su. Questo gioco include un fantastico castello tridimensionale ricco di trappole ed insidie, oltre a un fantasma luminescente che attiverà trappole inaspettate. Con 8 personaggi tra cui scegliere, preparatevi a un divertimento da vero brivido! Ora è disponibile al prezzo speciale di 31,82€, scontato dall'originale di 39,90€. Godetevi uno sconto del 20% e date il via a sfide emozionanti sfuggendo alle insidie del castello. Non lasciatevi sfuggire questa offerta!

BRIVIDO, chi dovrebbe acquistarlo?

BRIVIDO è il gioco da tavolo perfetto per chi cerca un’esperienza di gioco coinvolgente, adatta a tutti i membri della famiglia. Consigliato dai 6 anni in su, questo gioco permette di riunire da 2 a 6 giocatori intorno a un'unica, divertente avventura. È l'acquisto ideale per chi vuole aggiungere un tocco di suspense e divertimento alle proprie serate in famiglia o con gli amici. Grazie agli 8 personaggi tra cui scegliere e al fantasma luminescente che attiva le trappole, ogni partita promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena.

Il grande castello tridimensionale, facile da assemblare e pieno di insidie, offre un percorso che inciterà i giocatori a prendere decisioni strategiche per evitare le numerose trappole e fuggire per primo. "Brivido" è stato molto popolare negli anni '80 e '90, soprattutto tra i bambini e le famiglie. La sua unicità nel design del tabellone e l'elemento tridimensionale lo hanno distinto da molti altri giochi in scatola dell'epoca. Ancora oggi, è considerato un classico e può essere trovato nelle collezioni di molti appassionati di giochi da tavolo vintage.

Al prezzo di 31,82€ invece di 39,90€, BRIVIDO rappresenta una fantastica scelta per chi è alla ricerca di un gioco da tavolo che può coinvolgere grandi e piccini in sfide avvincenti e piene di suspense. Grazie alla sua capacità di stimolare la fantasia e l'interazione, questo gioco di società è consigliato per le vostre serate in famiglia o con gli amici, promettendo un autentico "brivido" di divertimento ad ogni partita.

