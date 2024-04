Bose SoundLink Revolve al MINIMO STORICO! 169€!

Se state cercando una cassa Bluetooth portatile e resistente all'acqua, adatta sia per l'uso domestico che per le avventure all'aperto, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta speciale su Amazon per la Bose SoundLink Revolve II. Questo modello, rinomato per la sua qualità audio a 360 gradi, è attualmente disponibile a un prezzo eccezionale di soli 169€. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo, considerando che il suo prezzo più basso registrato in precedenza si avvicinava ai 200€.

Bose SoundLink Revolve II, chi dovrebbe acquistarla?

La Bose SoundLink Revolve II rappresenta l'acquisto perfetto per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità senza sacrificare la portabilità e la resistenza. Grazie al suo design compatto che offre un suono a 360 gradi, questo diffusore è ideale per chi desidera godersi la musica ovunque si trovi. È particolarmente consigliato per gli amanti della musica che amano ascoltare la loro playlist preferita all'aperto, poiché il dispositivo è resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere, con un grado di protezione IP55.

La Bose SoundLink Revolve II è perfetta per chi cerca un'esperienza audio affidabile e duratura, offrendo fino a 13 ore di riproduzione continua con una singola carica. La sua facilità di ricarica tramite porta USB Micro-B la rende estremamente comoda per gli utenti sempre in movimento, consentendo di godersi la musica senza preoccuparsi di rimanere senza batteria.

Oltre a ciò, la Bose SoundLink Revolve II offre la possibilità di rispondere alle chiamate e integra assistenti vocali, rendendola adatta anche agli utenti più dinamici o agli studenti che cercano un altoparlante Bluetooth versatile in grado di unire intrattenimento e funzionalità lavorative. Inoltre, la sua connessione Bluetooth supporta la modalità multi-connect, permettendovi di collegare contemporaneamente due dispositivi e alternare la riproduzione musicale tra di essi, offrendo così una maggiore flessibilità nell'uso quotidiano. In offerta oggi su Amazon a 169€ con lo sconto del 16%.



Vedi offerta su Amazon