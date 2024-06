Bayonetta + Vanquish 10th Anniversary Bundle per PS4 a SOLI 19€! -21%

Se siete appassionati di videogiochi d'azione e state cercando un'offerta imperdibile, Amazon ha una proposta che non potete lasciarvi sfuggire. Grazie a uno sconto del 21%, potrete acquistare il bundle Bayonetta + Vanquish 10th Anniversary per PS4 a soli 18,89€, rispetto al prezzo consigliato di 24,00€. Questa è un'occasione unica per arricchire la vostra collezione di giochi con due titoli di culto a un prezzo davvero competitivo.

Bayonetta + Vanquish 10th Anniversary Bundle, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Bayonetta + Vanquish 10th Anniversary offre una doppia esperienza di gioco firmata Platinum Games, due titoli che hanno ridefinito il genere degli action game. Bayonetta (qui trovate la recensione completa), il primo titolo del bundle, vi mette nei panni dell'omonima strega, impegnata in battaglie mozzafiato contro forze angeliche. Con il suo gameplay frenetico e la sua estetica unica, Bayonetta è stato acclamato per il suo stile di combattimento fluido e spettacolare, caratterizzato da combo straordinarie e armi esagerate.

Vanquish (qui trovae la nostra recensione completa), il secondo titolo incluso nel bundle, è un altro capolavoro di Platinum Games, che combina azione e sparatutto in terza persona con una velocità senza precedenti. Ambientato in un futuro distopico, il gioco vi mette nei panni di Sam Gideon, un agente speciale dotato di una potente armatura che gli conferisce velocità e agilità sovrumane. Le meccaniche di gioco di Vanquish sono state lodate per la loro innovazione e il ritmo frenetico, che tengono i giocatori costantemente sulle spine.

Con un prezzo scontato di 18,89€, Bayonetta + Vanquish 10th Anniversary Bundle rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi action. Questo bundle non solo vi porta indietro nel tempo, permettendovi di rivivere le epiche avventure dei protagonisti in una qualità mai vista prima, ma lo fa a un prezzo vantaggioso. Vi consigliamo caldamente di approfittare di questa offerta per aggiungere due capolavori indimenticabili alla vostra collezione.

Vedi offerta su Amazon