Battaglia al castello di Skelobowser LEGO a SOLI 92€!

Dopo avervi presentato l'offerta sul set LEGO dedicato al potente Bowser e ricordato l'uscita di LEGO Horizon, ecco un altro articolo a tema. La battaglia al castello di Skelobowser LEGO è un set di espansione che porta l'avventura di Super Mario nel mondo dei mattoncini più famosi del mondo. Questo set è disponibile a soli 92,34€, rispetto al suo prezzo originale di 104,99€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 12%. Vi permetterà di espandere i vostri Starter Pack con un luogo iconico e cinque personaggi arricchendo il gioco di nuove ed eccitanti possibilità. Ideale dagli 8 anni in su, è il regalo perfetto per stimolare la creatività e l'interazione con il mondo di Super Mario. Non perdete l'opportunità di aggiungere questo set alla vostra collezione a un prezzo vantaggioso!

Battaglia al castello di Skelobowser, chi dovrebbe acquistarla?

Il set è l'acquisto perfetto per i fan di Super Mario che desiderano portare l'azione e le avventure dei videogiochi nella realtà. Ricco di dettagli e pieno di sfide, soddisfa il bisogno di costruzione e gioco di ruolo, permettendo ai bambini di salvare Toad viola e combattere contro nemici iconici come Skelobowser e le Piantosso Piranha Ossea. Grazie alla sua fattura modulare, offre possibilità infinite di espansione e ricostruzione, rendendolo un aggiornamento ideale o un fantastico punto di partenza per chi possiede già uno degli Starter Pack LEGO Super Mario.

Questo pack di espansione offre una replica in mattoncini LEGO di una delle ambientazioni più emblematiche del videogioco, completa di ingresso a forma di mascella di Bowser e una varietà di sfide, tra cui meccanismi per sconfiggere pericolosi nemici. Include inoltre cinque personaggi LEGO Super Mario: Skelobowser, Magmabruto, Piantosso Piranha, Goombosso e Toad viola, rendendolo il set perfetto per ampliare le avventure di LEGO Peach, LEGO Mario o LEGO Luigi (personaggi venduti separatamente e necessari per il gioco interattivo).

Attualmente offerto al prezzo di 92,34€, rispetto al prezzo originale di 104,99€, il set della "battaglia al castello di Skelobowser LEGO" è il regalo ideale per i fan di Super Mario di tutte le età. Consigliamo questo kit sia per la qualità premium dei mattoncini LEGO, che assicura una costruzione solida e duratura, sia per l'ampio valore ludico, capace di coinvolgere bambini e adulti nel ricostruire e personalizzare i livelli per un tantissime ore di divertimento. Non perdete l'occasione di regalare o ampliare la vostra collezione con questo fantastico set.

