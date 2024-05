Auricolari OPPO Enco Air3i al prezzo IMPERDIBILE di 40€!

Amazon propone oggi una super offerta sugli auricolari OPPO Enco Air3i, i vostri nuovi compagni di ascolto senza fili. Con una straordinaria autonomia fino a 35 ore, driver dinamici in titanio da 13.4mm che promettono un audio cristallino e una riduzione intelligente del rumore nelle chiamate, questi auricolari sono il top per chi cerca qualità e comfort. Grazie al Bluetooth 5.3, vi garantiranno una connessione stabile e veloce. Oggi sono disponibili a soli 39,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, con un sensazionale sconto del 33%. Non perdete questa opportunità!

Auricolari OPPO Enco Air3i, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari OPPO Enco Air3i sono la soluzione ideale per chi desidera immergersi nella musica con una qualità del suono cristallina senza rinunciare alla comodità. Grazie ai loro driver dinamici in titanio da 13,4mm, offrono un'esperienza audio fedele e dettagliata, ideale per gli appassionati di musica che non vogliono perdere neanche una sfumatura delle loro tracce preferite. La riduzione del rumore in chiamata AI, inoltre, assicura conversazioni chiare eliminando i rumori di sottofondo, rendendoli perfetti per chi lavora da remoto o si trova spesso a dover fare chiamate in ambienti rumorosi.

Con una batteria che garantisce fino a 35 ore di autonomia, gli auricolari OPPO Enco Air3i sono pensati per accompagnare l'utente durante le lunghe giornate, senza il bisogno di ricariche frequenti. L'abbinamento simultaneo con due dispositivi permette una flessibilità senza precedenti, rendendoli adatti a chi ama multitasking tra diversi dispositivi, sia Android che iOS. La connessione Bluetooth 5.3 assicura stabilità e bassa latenza, ideali per guardare video o giocare senza distorsioni o ritardi nel suono. Inoltre, sono resistenti al sudore con una classificazione IPX4, rendendoli ideali per l'uso in movimento o durante le attività fisiche.

Al prezzo di soli 39,99€ invece di 59,99€, gli auricolari OPPO Enco Air3i rappresentano una scelta eccellente per chi cerca qualità audio superiore e funzionalità avanzate senza spendere una fortuna. La loro versatilità, affidabilità nella connessione Bluetooth e la resistenza all'acqua li rendono adatti a ogni tipo di utente, dal più sportivo al professionista in movimento. Vi consigliamo l'acquisto per godere di un'esperienza acustica impeccabile e di grande comodità.

