RTX 4070 Super in modello custom oggi al MINIMO storico

Se state cercando una scheda video ad alte prestazioni adatta a case di dimensioni ridotte, che non possono ospitare modelli con tripla ventola, la Asus Dual RTX 4070 Super potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Questa versione personalizzata offre un sistema di raffreddamento efficiente a doppia ventola. La grande notizia, però, è che questa GPU è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile. Grazie a uno sconto limitato nel tempo, potete acquistarla a soli 653,99€, un'offerta da non perdere considerando che stiamo parlando della Asus Dual RTX 4070 Super EVO OC.

Asus Dual RTX 4070 Super EVO OC, chi dovrebbe acquistarla?

La Asus Dual RTX 4070 Super EVO OC è la scheda grafica perfetta per gli appassionati di gaming che non vogliono fare compromessi in termini di prestazioni e qualità visiva. Basata sulla tecnologia Nvidia DLSS3 e sull'architettura Ada Lovelace, questa scheda grafica è progettata per offrire un'esperienza di gioco estremamente efficiente e fluida, supportando anche il ray tracing completo per immagini ultra realistiche.

Chi mira alla massima risoluzione in giochi e applicazioni, e desidera la possibilità di collegare fino a quattro schermi, troverà in questo modello una soluzione eccellente. Gli utenti più esigenti, che cercano componenti affidabili per un uso prolungato nel tempo, apprezzeranno sicuramente il sistema di raffreddamento avanzato con design Axial-tech e doppi cuscinetti a sfera.

Questa scheda video è insomma perfetta per chi sta costruendo o aggiornando il proprio PC gaming con l'obiettivo di immergersi completamente nei mondi virtuali più dettagliati e impegnativi, garantendo allo stesso tempo una lunga durata dell'hardware. Oggi potete trovarla al prezzo minimo mai visto su Amazon, quindi l'occasione è ottima per dare una svolta all'esperienza di gaming offerta dal vostro PC.

Vedi offerta su Amazon