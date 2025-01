Ascolta e vivi il suono: gli AirPods 4 oggi in offerta a 132€!

Se stai cercando fantastici auricolari con design innovativo, qualità audio superiore e funzioni al top, gli AirPods 4 sono la scelta perfetta. Attualmente sono disponibili su Amazon a soli 131,99€ con lo sconto dell’11% su 149€, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi desidera un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. Gli AirPods 4 sono stati migliorati per garantire un comfort superiore: il nuovo profilo ergonomico e lo stelo più corto li rendono perfetti per essere indossati tutto il giorno. Inoltre, puoi controllare musica e chiamate con un semplice tocco, rendendoli pratici e intuitivi.

Grazie all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, gli AirPods 4 offrono un suono avvolgente e coinvolgente. Ideali per ascoltare musica, guardare film o serie TV e giocare, ti faranno sentire al centro dell’azione, proprio come in una sala cinematografica. Il cuore tecnologico degli AirPods 4 è il chip H2 progettato da Apple, che offre un audio computazionale avanzato. La funzione di isolamento vocale garantisce chiamate nitide anche in ambienti rumorosi, eliminando il chiasso di fondo e isolando la tua voce.

Gli AirPods 4 sono resistenti a sudore, polvere e acqua (grado IPX4), perfetti per l’uso quotidiano, anche durante gli allenamenti più intensi o sotto la pioggia. Offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, che si estendono a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Gli AirPods 4 si integrano alla perfezione con l’ecosistema Apple, rendendo ogni interazione semplice e intuitiva. Puoi attivare rapidamente Siri dicendo “Ehi Siri” o addirittura con un leggero cenno del capo, rendendo i comandi vocali ancora più immediati. Inoltre, grazie alla funzione di condivisione audio, puoi ascoltare musica o guardare film insieme a un’altra persona, ognuno con il proprio paio di AirPods.

Gli AirPods 4 combinano tecnologie avanzate, un design confortevole e funzionalità uniche per offrire un’esperienza audio senza precedenti. Con un prezzo scontato di oggi di 131,99€, sono l’acquisto ideale per chi desidera il meglio senza spendere troppo. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista oggi stesso gli AirPods 4 e rivoluziona il tuo modo di ascoltare e comunicare!