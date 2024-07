Arriva il nuovo set Lego Transformers! Fate largo a Bumblebee!!

Riaccendete la vostra passione per l’universo dei Transformers con il nuovissimo set LEGO Icons Bumblebee Transformers. Questo progetto di costruzione per adulti permette di creare un modello dettagliato dell’iconico robot degli anni '80, che può essere convertito dalla modalità Autobot alla modalità veicolo. Bumblebee è dotato di giunti articolati, un blaster ionico e un jetpack, oltre a una targhetta che elenca le statistiche della potenza, rendendolo un pezzo da esposizione straordinario.

Il set è disponibile da oggi per i membri LEGO Insiders e dal 4 luglio 2024 per tutti gli altri, al prezzo di 89.99€. Non perdete l'opportunità di aggiungere questo pezzo unico alla vostra collezione e rivivere l’epico universo dei Transformers con il set Bumblebee LEGO Icons. Inoltre, se volete sempre rimanere aggiornati sulle ultime uscite LEGO, continuare a seguire il nostro articolo dedicato ai preorder.

Set LEGO Icons: Bumblebee, perché acquistarlo?

Il nuovo set LEGO Icons: Bumblebee Transformers è un'ottima aggiunta per gli appassionati di fantascienza e collezionisti. Il set permette di mettere in posa le articolazioni snodate di Bumblebee o catturarlo durante la transizione, offrendo un display dinamico ideale per qualsiasi spazio abitativo o luogo di lavoro. Il modello, alto 25 cm in modalità Autobot e di 8 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza in modalità veicolo, è perfetto per il relax e la mindfulness, progettato specificamente per gli adulti.

Il set comprende tutto il necessario per costruire una action figure di Bumblebee con giunti articolati, un blaster ionico e un jetpack, oltre a una targhetta espositiva. La possibilità di convertire il modello dalla modalità Autobot alla modalità veicolo senza disassemblaggio offre un valore aggiunto notevole, rendendolo un oggetto da collezione unico. La targhetta espositiva aggiunge un tocco finale perfetto per un display accattivante.

L'app LEGO Builder offre una versione digitale delle istruzioni di costruzione, permettendo di ingrandire e ruotare il modello in 3D, monitorare e salvare i progressi ed esplorare nuovi kit di costruzione. Questo set di 950 pezzi rappresenta un progetto coinvolgente per voi o un'idea regalo perfetta per gli appassionati dei Transformers. Potrete sperimentare un’esperienza di costruzione avanzata che non richiede disassemblaggio per passare da robot a veicolo.

Questo set rappresenta un'idea regalo eccezionale per gli appassionati dei Transformers e dei film di fantascienza. Che siate collezionisti o semplicemente fan del famoso robot, il set LEGO Icons: Bumblebee offre un’esperienza di costruzione appagante e un risultato espositivo straordinario. Grazie alle istruzioni digitali e alle opzioni di display versatili, il modello si adatta perfettamente a qualsiasi collezione.

Rivivete le epiche battaglie tra Autobots e Decepticons con questo dettagliato modello di Bumblebee. Unitevi alla community di LEGO e Transformers e aggiungete questo magnifico set alla vostra collezione oggi stesso!

