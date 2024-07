Arriva Dark Falcon LEGO e Darth Vader si veste di bianco!

Segnatevi questa data: l'1 agosto 2024 uscirà Dark Falcon LEGO ma potete prenotarlo già da oggi a 179,99€. Questo set, direttamente ispirato allo speciale Disney+ LEGO Star Wars Rebuild the Galaxy, offre un'avvincente rivisitazione oscura del Millennium Falcon. Con 1579 pezzi, include una dettagliata ricostruzione degli interni ed è un regalo ideale per i fan di Star Wars di ogni età. Un'occasione imperdibile per gli appassionati della saga e i collezionisti. E ricordatevi di dare un'occhiata agli altri set LEGO in pre-order!

Dark Falcon LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Dark Falcon LEGO è l'acquisto ideale per tutti i fan dell'universo Star Wars, dai bambini di 10 anni in su ai collezionisti adulti che desiderano ricreare scene iconiche o semplicemente esporre questo capolavoro nella propria casa. Grazie ai suoi 1.579 pezzi, offre un'esperienza di costruzione impegnativa e gratificante, completata dalla possibilità di interagire con i dettagli interni grazie ai pannelli ribaltabili. I fan più accaniti apprezzeranno questa versione oscura del Millennium Falcon, rendendolo un ottimo regalo per qualsiasi occasione.

Il set comprende 6 minifigure LEGO Star Wars inedite come Darth Jar Jar, C-3PO cacciatore di taglie, Darth Dev, Darth Rey, Luke da spiaggia e Jedi Vader, più accessori tra cui spade laser e un cartone di latte blu. Con funzionalità come shooter a molla, cannoni rotanti e una dettagliata cabina di pilotaggio, apprezzerete la cura per i dettagli e l'opportunità di arricchire la vostra collezione di modelli LEGO Star Wars.

A soli 179,99€, Dark Falcon LEGO® offre un'esperienza di gioco e costruzione che va oltre la semplice replica. Grazie alla sua ricchezza di dettagli interni e alle numerose minifigure, il set invita a giocare o esporlo come pezzo da collezione. Vi consigliamo di pre-ordinarlo per il suo valore perché si tratta di un must-have per gli amanti di Star Wars e LEGO alla ricerca di una nuova sfida costruttiva con un pizzico di nostalgia.

