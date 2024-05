Apple Arcade GRATIS per 3 mesi: ecco come fare

In cerca di un'esperienza di gioco eccezionale senza costi aggiuntivi? Apple Arcade, ora con una promozione imperdibile, è la risposta per chi desidera il meglio dell'intrattenimento digitale. Attualmente, acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, avrete la possibilità di ottenere tre mesi gratuiti di Apple Arcade, godendo così di un risparmio significativo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica.

Vedi offerta su Apple Arcade

Apple Arcade, chi dovrebbe sfruttare questa promozione?

Apple Arcade è la scelta perfetta per gli utenti che cercano un accesso illimitato a un catalogo vasto di giochi senza pubblicità e acquisti in-app. È ideale per le famiglie, dato che permette di estendere l'accesso fino a sei membri con un singolo abbonamento. Gli appassionati di giochi troveranno in Apple Arcade una fonte inesauribile di divertimento, con titoli aggiornati mensilmente e disponibili su tutti i dispositivi Apple, garantendo intrattenimento di alta qualità ovunque si trovino.

Gli amanti dei videogiochi apprezzeranno la varietà di generi disponibili, che spaziano dai puzzle games agli avventurosi giochi di ruolo, tutti ottimizzati per l'ecosistema Apple. Chi desidera giochi senza interruzioni troverà in Apple Arcade la soluzione ideale, grazie a titoli completamente liberi da interruzioni pubblicitarie e senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Approfittate oggi stesso di questa offerta eccezionale: tre mesi di Apple Arcade gratuitamente con l'acquisto di un nuovo dispositivo Apple. Con oltre 200 giochi disponibili senza ulteriori spese, un accesso facile e immediato tramite l'App Store e la possibilità di cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento, Apple Arcade si conferma come la scelta ideale per l'intrattenimento digitale di qualità per voi e la vostra famiglia.

Vedi offerta su Apple Arcade